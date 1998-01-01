حماس: اعتراف ليبرمان بفشل إسقاطنا دليل على صوابية مسارنا

غزة / سما /

إعتبرت حركة حماس أن إقرار ليبرمان بفشل محاولات اسقاط الحركة لهي اعتراف بصوابية مسار الحركة ووسام شرف للشعب الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية.

وقال الناطق بلسان الحركة فوزي برهوم إن "إقرار وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان بفشل كل محاولات إسقاط حماس من الخارج اعتراف رسمي بصوابية مسار الحركة وبرنامجها الوطني، وهذا وسام شرف لشعبنا الفلسطيني ولمقاومته الباسلة ولأهل غزة الأبطال".

وتأتي هذه التصريحات ردا على أقوال وزير الامن الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، بأنه هناك ضرورة التحرك لأجل إسقاط نظام حركة حماس في قطاع غزة، وقال في منتدى بجامعة بار ايلان إنه يتوجب على إسرائيل "أن تحدد هدفا واضحا لما يحدث في قطاع غزة وهو إسقاط نظام حماس".

وحرّض ليبرمان سكان قطاع غزة داعيًا إياهم لإسقاط حركة حماس والخروج في مظاهرات ضد حركة المقاومة الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007. وتابع "يجب أن يعرف السكان هناك أنه من أجل مصلحتهم ومصلحة أطفالهم عليهم إسقاط نظام حماس".

وتابع برهوم "إن تقاطع وتزامن تصريحات ليبرمان مع تصريحات عزام الأحمد المنادية بإسقاط الحركة بمزيد من الضغط والتضييق على أهلنا في غزة دليل تأكيد على التخطيط والعمل المشترك بين حكومة وسلطة المقاطعة والاحتلال في استهداف غزة وأهلها ومقاومتها لتمرير مشاريعهم ومخططاتهم الخطيرة".