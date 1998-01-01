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قمعتوا غزة! ..بثينة حمدان

الخميس 14 يونيو 2018 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قمعتوا غزة! ..بثينة حمدان



قمعتوها يا قيادات رافع راسها بالعالي وداعسة

ع بنزين ببلاش

وغزة معهاش!

سيارات وحراس

وغزة معهاش!

رافعة راسها وماشية ومش سائلة

وغزة حافية

قيادات مش قيادات

قيادات مطقعة بس هي طقيعة

قيادات فش الها روس عنجد

بس غزة كلها روس شامخة

روس واقفة ثابتة بالأرض.

شو الفرق بيننا وبين حكومة الاحتلال

الجهتين مختلفين على غزة؛

بس الاحتلال مختلف يعطيهم تسهيلات والا لأ

ونحن مختلفين نقطع رزقتهم والا لأ

مزبوط حماس بتدور عالقرش..

وفتح بتدور عالقرش

واليسار مش قادر يحكي بدون القرش

كلهم بدوروا عالقرش بس غزة بتدور عالكرامة

غزة الي ولعتها في مسيرات الكرامة والنكبة والنكسة

طيرت بلالين في الهوا

حرقت عجال

غزة لسا بتفكر حتى بدون فلوس

كيف وليش؟

وهون في الضفة نايمين!

احزاب فلسطين نايمين! قيادتنا نايمة زي أهل الكهف!

قرارت الوطني والمركزي وأبصر الشو.. كلها فشنك

رواتب غزة حلال

رواتب غزة فيها ريحة البحر الي ضاع

فيها دم ما بصير هوا ولا مي ولا ذكرى

دم أحمر قاني كله مسك وعزة وكرامة

رواتب غزة لأطفال راحت ايديهم راحت عينيهم

راحت اهاليهم.. راحت مدارسهم

رواتب غزة حلال يا ناس.

يااخي... بدكم اخوي في غزة يجوع؟

بدكم اختي بغزة تجوع

فكوها.. حلوها..

رواتب غزة رواتب ناس مش عايشة

من الحصار والقصف وقبضة حماس وفشل الاحزاب!

شو يعني راتب مقطوع؟

شو يعني نص راتب؟

شو يعني رمضان وعيد؟

شو يعني صرنا نطلع مسيرات عشان غزة تعيش

ولكم صرنا نطلع ننادي ع غزة!

وكله من ايدينا!

لهون وصلنا!

صوتنا راح

يا شيخ روح متحكم في البلد سواء كنت برا أو جوا

عدو والا ابن بلد

شاطر تبكي ع ياسر مرتجى ورزان النجار...

لا تبكي

اوعا تبكي

دموعك غالية

بس غزة وين.. وانت ويييين

انت ويين..

انت ويين.. يا الله وين!


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