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الإحصاء: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال شهر أيـار

الخميس 14 يونيو 2018 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، انخفاضاً مقداره 0.41% خلال شهر أيار 2018 مقارنة مع شهر نيسان 2018، بواقع 0.94% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.31% في القدس المحتلة، وبنسبة 0.22% في الضفة الغربية.

وقال جهاز الإحصاء في بيان اليوم الخميس، إن السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الخضراوات المجففة بمقدار 10.41%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.09%، وأسعار الغاز بمقدار 2.91%، وأسعار الطحين بمقدار 1.81%، رغم ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 5.03%، وأسعار البيض بنسبة 4.21%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 2.94%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.44%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.72%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار 2018 مع شهر أيار 2017، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.87%، بواقع 2.89% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.76% في القدس، وبنسبة 0.40% في الضفة الغربية.

وبمقارنة البيانات للأشهر الخمسة الأولى من العام 2018، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 1.11% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 1.95% في قطاع غزة، وبمقدار 0.86% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.18% في القدس.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.94% خلال شهر أيار 2018 مقارنة مع شهر نيسان 2018، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضراوات المجففة بمقدار 20.76%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 14.26%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 11.00%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.61%، وأسعار الغاز بمقدار 3.09%، وأسعار الأرز بمقدار 1.78%، وأسعار الطحين بمقدار 1.50%، رغم ارتفاع أسعار الدواجن الطازجة بنسبة 6.84%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 3.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 4.24%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 3.12%، وأسعار البيض بنسبة 3.12%.

بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال شهر أيار 2018 مقارنة مع شهر نيسان 2018، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 11.59%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 10.42%، وأسعار البيض بنسبة 6.72%، وأسعار الطحين بنسبة 3.95%، وأسعار الأرز بنسبة 3.05%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 2.74%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 11.00%، وأسعار الغاز بمقدار 5.71%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بمقدار 3.08%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بمقدار 1.64%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.22% خلال شهر أيار 2018 مقارنة مع شهر نيسان 2018، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 4.80%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 3.50%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 2.82%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.55%، وأسعار الدرنيات بنسبة 1.17%، رغم انخفاض أسعار الغاز بمقدار 2.55%، وأسعار الطحين بمقدار 2.55%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.08%.

#الإحصاء الفلسطيني #غلاء المعيشة

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