الضمير تعلن أسماء المعتقلين السياسيين في رام الله امس

رام الله /سما/

أعلنت مؤسسة الضمير، ظهر اليوم الخميس، أسماء المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم مساء أمس الأربعاء 13/حزيران /2018، خلال التجمع السلمي لرفع العقوبات عن غزة.

وأفادت أنه تم الإفراج عن غالبيتهم، منوهةً إلى ضرورة التواصل مع مؤسسة الضمير واعلامها في حال لم يتم الإفراج عن أي من المعتقلين، وتزويد المؤسسة بأسماء المعتقلين الآخرين سواء تم الإفراج عنهم، أو مازالوا معتقلين لأحصاء عدد المعتقلين، وقد أحصت 46 اسم وبلغها أن العدد الإجمالي للمعتقلين بلغ 56 معتقل.

1_اشرف ابو عرام

2_نديم القيسي

3_قيس كرم

4_أحمد زيد الهندي

5_أحمد شرقاوي

6_يزن شروف

7_محمد ماجد حسن

8_فهمي عاصي

9_محمد التميمي

10_ليث مفيد

11_سهيل طه

12_عدي جمهور

13_ريحان عودة

14_امل وهدان

15_يحيى ربيع

16_طارق خضري

17_هاني صندوقة

18_رامز وشحة

19_فادي وشحة

20_ايسر كساب

21_بشار بطراوي

22_عمر حوراني

23_كنعان حوراني

24_عبد القادر الخواجا

25_مهند ابو غوش

26_هيثم سياج

27_ليث زياد

28_محمود نواجعه

29_غازي حسين

30_عمر عبد الجواد حمايل

31_يزن يعقوب

32_معتصم حمد

33_طارق صادق

34_سيف بدر

35_عبد الرحمن زيود

36_وسام حناتشة

37_اسيد ناظم

38_عميد حج محمد

39_امير مرشة

40_علاء مهنا

41_معتصم الشيخ

42_يزن الخليلي

43_يوسف حسين

44_نسيم حرفوش