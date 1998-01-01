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الضمير تعلن أسماء المعتقلين السياسيين في رام الله امس

الخميس 14 يونيو 2018 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضمير تعلن أسماء المعتقلين السياسيين في رام الله امس



رام الله /سما/

أعلنت مؤسسة الضمير، ظهر اليوم الخميس، أسماء المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم مساء أمس الأربعاء 13/حزيران /2018، خلال التجمع السلمي لرفع العقوبات عن غزة.

وأفادت أنه تم الإفراج عن غالبيتهم، منوهةً إلى ضرورة التواصل مع مؤسسة الضمير واعلامها في حال لم يتم الإفراج عن أي من المعتقلين، وتزويد المؤسسة بأسماء المعتقلين الآخرين سواء تم الإفراج عنهم، أو مازالوا معتقلين لأحصاء عدد المعتقلين، وقد أحصت 46 اسم وبلغها أن العدد الإجمالي للمعتقلين بلغ 56 معتقل.

1_اشرف ابو عرام
2_نديم القيسي
3_قيس كرم
4_أحمد زيد الهندي
5_أحمد شرقاوي
6_يزن شروف
7_محمد ماجد حسن
8_فهمي عاصي
9_محمد التميمي
10_ليث مفيد
11_سهيل طه
12_عدي جمهور
13_ريحان عودة
14_امل وهدان
15_يحيى ربيع
16_طارق خضري
17_هاني صندوقة
18_رامز وشحة
19_فادي وشحة
20_ايسر كساب
21_بشار بطراوي
22_عمر حوراني
23_كنعان حوراني
24_عبد القادر الخواجا
25_مهند ابو غوش
26_هيثم سياج
27_ليث زياد
28_محمود نواجعه
29_غازي حسين
30_عمر عبد الجواد حمايل
31_يزن يعقوب
32_معتصم حمد
33_طارق صادق
34_سيف بدر
35_عبد الرحمن زيود
36_وسام حناتشة
37_اسيد ناظم
38_عميد حج محمد
39_امير مرشة
40_علاء مهنا
41_معتصم الشيخ
42_يزن الخليلي
43_يوسف حسين
44_نسيم حرفوش

#الضمير #رام الله #اعتقالات

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