قبعة القش الضخمة لإطلالة صيفية فخمة

وكالات / سما /

تتربع قبعة القش الضخمة على عرش موضة الإكسسوارات النسائية في صيف 2018، حيث تألقت بها أخيراً عارضات دور الأزياء العالمية Jacquemus وMissoni.



وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو أن قبعة القش الضخمة تمتاز بحافة عريضة، لذا فهي توفر للمرأة حماية فعالة من أشعة الشمس من ناحية وتمنحها إطلالة جذابة وفخمة من ناحية أخرى.



وأضافت جراو أن قبعة القش الضخمة تتناغم مع الفساتين الماكسي الانسيابية والبلوزات المصنوعة من الكتان في أنشطة الحياة اليومية، وكذلك مع البكيني ذي الوسط العالي في الإطلالة الشاطئية.