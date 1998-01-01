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4 مفاهيم خاطئة لدى المرأة عن الحب

الخميس 14 يونيو 2018 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 مفاهيم خاطئة لدى المرأة عن الحب



وكالات / سما /

من مشكلات العلاقة بين الرجل والمرأة هو نظرة كل منهما لـ”الحب” بصورة مختلفة، ولكن يجب أن نعترف أن المرأة لديها بعض المفاهيم التي قد تكون خاطئة مع من تُحب.. نلخصها في الآتي:

– لا وجود للحب غير المشروط:
تعتقد المرأة أن قمة الشعور بالحب هو أن يكون غير مشروط، وهذا هو أكبر وهم؛ فالحب غير المشروط الوحيد على هذه الأرض هو حب الوالدين لأبنائهما، ولكن الحب بين الزوجين مبني على العلاقة والاهتمام المتبادل، فلا ترضِ أن يكون حبك له غير مشروط؛ لأن الرجال يعرفون جيدًا أن الحب مشروط.

– الحب وحده لا يكفي:
الحب يكفي لبداية العلاقة، ولكن بمجرد الدخول فيها وفي الزواج بالتحديد هناك أمور مادية وعلاقات اجتماعية، وخلافات بسبب اختلاف طباع الحب، وحده غير قادر على إصلاحها، يجب أن يكون العقل حاضر لكي يُصلح ذلك.

– كل المشاكل من الرجال:
عادة حين يتم الانفصال تمحور المرأة كل الخطأ على الرجل، ولكن يجب أن تدرك أن ذلك يحدث بين شخصين وهذين الشخصين مسئولين عنه، فكما للرجال أخطاء للنساء أيضًا أخطاء، وكما له نصيب في هذا الفشل أنتِ أيضا لكِ نصيب حتى ولو قليل.

– الرجل كل ما يهمه هو شكل المرأة:
الرجال لا يهتمون كما نعتقد بالشكل فقط، ربما يجذبهم في البدابة، ولكنه مثل المرأة حين يُحب يُحب الروح والشكل، أي يُحب الشخصية كاملة، لذلك على النساء التخلي عن النظرة السطحية للرجال.

#المرأة #الحب

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