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الاحتلال يعلن عن تطوير منظار لإسقاط الطائرات الحارقة الغزية

الخميس 14 يونيو 2018 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن عن تطوير منظار لإسقاط الطائرات الحارقة الغزية



القدس المحتلة/سما/

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عن تطويره منظارًا خاصًا لتشخيص الطائرات الورقية الحارقة والبالونات الحرارية المطلقة من قطاع غزة وإسقاطها عبر الرصاص.

وذكر موقع "والا" العبري أن المنظار يسمى "Smart Shooter" وهو عبارة عن تلسكوب يُركّب على بنادق من طراز "M-16" أو "تافور" ويحتوي على مجسات حساسة تمكنه من اكتشاف الطائرات الورقية البعيدة في السماء، وبعدها يطلق الجنود عيارات نارية باتجاه الهدف لإسقاطه.

ويبلغ ثمن كل تلسكوب من هذا النوع 10 آلاف شيقل بينما يبلغ ثمن كل رصاصة تطلق 1.90 شيقل فقط.

وقال جيش الاحتلال إنه جرّب هذه الطريقة الأسبوع الماضي على حدود القطاع، زاعمًا أنها "أثبتت نجاحها، وجرى إسقاط الكثير من الطائرات والبالونات بالرصاص".

 

#الاحتلال #طائرات ورقية #غزة

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