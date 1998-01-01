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اسرائيل تستهدف مطلقي الطائرات الورقية بصاروخ في غزة

الخميس 14 يونيو 2018 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تستهدف مطلقي الطائرات الورقية بصاروخ في غزة



غزة / سما /

أطلقت طائرة إستطلاع إسرائيلية صاروخًا قرب تجمع لنشطاء فلسطينيين، يطلقون على أنفسهم اسم "وحدة الزواري" لإطلاق الطائرات الورقية الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، وسط القطاع. 

وجاء القصف مباشرة عقب عقد النشطاء، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، قرب الحدود الشرقية لمخيم البريج، هددّوا فيه إسرائيل بإطلاق 5 آلاف بالون وطائرة ورقية حارقة اتجاه أراضيها المتاخمة للقطاع. وقال شهود عيان  "إن طائرة استطلاع (دون طيار) قصفت صاروخًا قرب مكان عقد المؤتمر، بعد نهايته مباشرة". 

ولم تسجل وزارة الصحة في القطاع أي إصابة جراء القصف.ويطلق عشرات الفلسطينيين المشاركين في مسيرات "العودة" السلمية، المنطلقة منذ 30 مارس/آذار الماضي، العشرات من الطائرات الورقية بتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع شرقًا. 

#اسرائيل #الطائرات الورقية #غزة

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