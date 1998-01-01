وزارة الإعلام: تصويت الأمم المتحدة محاكمة للاحتلال وانتصار لشعبنا

رام الله / سما /

ترى وزارة الإعلام في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لقرار توفير الحماية لشعبنا، انتصارًا لفلسطين، ومحاكمة للاحتلال، وعزلاً للموقف الأمريكي المنحاز ضد قضيتنا، والمنقلب على الشرعية الدولية، والمعادي لحقوقنا التاريخية، والمعتدي على عاصمتنا الأبدية.

وتؤكد أن إجماع العالم ضد الاحتلال والهيمنة، أثبت أن الابتزاز السياسي الذي تمارسه إدارة البيت الأبيض، فشل في الدفاع عن الاحتلال، وأخفق في فرض الإملاء على الأسرة الدولية، وأسقط كل ما يجري إعداده مما تسمى "صفقة القرن" الملتفة على حقوقنا، والخارجة على القانون الدولي.

وتشيد الوزارة بمواقف الدول الصديقة والشقيقة في العالم، التي اصطفت إلى جانب الحقوق المشروعة لشعبنا، ولم تستجب للضغوط الأمريكية ومحاولات الابتزاز الرخيصة، وتثبت مرة تلو الأخرى انحيازها للحق وللسلام العادل، ورفضها للاحتلال وعدوانه.

وتعتبر التصويت إعلانًا لكل الساعين إلى شق طرق ملتفة على الشرعية الدولية وإذابة قضيتنا، والتماهي مع واشنطن في صفقتها الظالمة، والخروج على ثوابتنا الراسخة، بأن فلسطين: شعبًا، وقيادة، وشرعية ستنتصر.