إسرائيل تتمنى "النجاح والتوفيق" للمنتخب السعودي ضد روسيا

القدس المحتلة / سما /

تمنّت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس، "النجاح والتوفيق" للمنتخب السعودي لكرة القدم، الذي يواجه المنتخب الروسي المضيف لمونديال كأس العالم 2018، في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وجاء في منشور على صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، الممول من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية "المنتخب السعودي يخوض اليوم المباراة الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام روسيا صاحبة الأرض، وتعود السعودية إلى المونديال بعد غياب 12 عاما، حيث كانت آخر مشاركاتها عام 2006".

وأضاف المنشور "ويعتبر النجم محمد السهلاوي هو الأبرز في صفوف الأخضر السعودي، ونجح في تسجيل 16 هدفا في التصفيات، وكان سببا رئيسيا في صعود السعودية إلى المونديال. يذكر أن السعوديين نجحوا في الوصول لدور الستة عشر في مونديال عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية".

وخُتم المنشور بـ "بالنجاح!"، وأرفقت له صورة مهاجم المنتخب السعودي وفريق النصر، محمد السهلاوي، مكتوب عليها "بالنجاح والتوفيق".