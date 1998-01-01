أوزيل وصورته المثيرة للجدل مع أردزغان!

وكالات -

أعلن أوليفر بيرهوف، المدير الإداري للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن لاعب المنتخب مسعود أوزيل لن يدلي بتصريحات أثناء مونديال روسيا، حول صورته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المثيرة للجدل.

وكان لقاء قد تم في العاصمة البريطانية لندن بين أوزيل وزميله إيلكاي جوندوجان في العاصمة البريطانية لندن مع أردوغان، والتقط اللاعبان وهما من أصول تركية، صورة مع الرئيس التركي وأهدياه قميصي فريقيهما، إذ قدم له أوزيل قميصه بفريق آرسنال وأهداه جوندوجان قميصه مع مانشستر سيتي.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة يوم امس، قال بيرهوف:" هذا هو تصريحه، وأتوقع أنه سيفعل ذلك".

وأضاف بيرهوف أنه ليس لديه أي مخاوف من تأثير سلبي لهذه النقاشات التي استمرت على مدار أسبوع على أداء بطل العالم، وقال إن قلقه على الفريق أقل من قلقه على اللاعبين أوزيل وجوندوجان.

واضاف أن بوسعه الآن أن يقدم للاعبين نصائح " لكن هل لابد أن أفرض عليهم تعليمات؟ هذا صعب؟".

واعتبر بيرهوف أن النقاش حول الصورة لم ينته " فلابد من أن نواصل طرح هذا الموضوع داخل الاتحاد الألماني ونعالجه".