"حشد" تدين اعتداء أجهزة أمن على المتظاهرين في رام الله وتطالب بمحاسبة المسؤولين

رام الله / سما /

تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) بقلق واستهجان شديدين إقدام عناصر من القوات الأمنية والشرطية بالاعتداء على المتظاهرين والمشاركين في مسيرة سلمية دعت لها حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" لمطالبة السلطة الوطنية بوقف الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، حيث تناقلت وكالات الانباء المحلية العديد من الفيديوهات التي تظهر استخدام قوات الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع، والهراوات، والعصا الكهربائية بحق المتظاهرين، ما أسفر عن وجود عدد من الإصابات بين المتظاهرين، وتفريقه بالقوة.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم الخميس أن اعتداء قوات الامن على المتظاهرين، جاء بشكل مخطط له، خاصة في ضوء الانتشار المكثف لعناصر الشرطة قبل موعد التظاهرة، وكذلك الإعلان الصادر يوم أمس، من طرف مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، القاضية بمنع التظاهرات السلمية خلال فترة الأعياد، تحت ذريعة تسهيل وتسير الأمور الحياتية للمواطنين.

وأكدت حشد أن اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين يشكل انتهاك خطير وجريمة لحق الإنسان في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وإذ تعلن عن تضامنها المطلق مع حراك " أرفعوا العقوبات عن غزة"، مشيرة إلى أنها ستشرع بمخاطبة الجهات الدولية المعنية لفضح انتهاكات السلطة لالتزاماتها الدولية تجاه أعمال الحق في التظاهر والتجمع السلمي.

وأشارت إلى أن اعتداءات الشرطة على المتظاهرين تكشف حقيقة عدم رغبة الرئاسة والحكومة الفلسطينية برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وإنها غير مهتمة بالنتائج الكارثية غير الإنسانية التي تسبب بها هذه الإجراءات والحصار الإسرائيلي.

ونوهت حشد على إن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، الذي لم ينص على الإطلاق على ضرورة حصول المتظاهرين على تصاريح مسبقة، وأكتفي بضرورة تقديم المتظاهرين لإشعار مسبق للجهات المختصة.

وجددت حشد مطالبتها الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الاعتداء الشرطة على المتظاهرين بمدينة رام الله، بما في ذلك الاعتداء على المواطنين وإطلاق الغاز، والوقوف على تجاوزات قوات الأمن، ومحاسبة المسؤولين.

كما أكدت حشد على موقفها بعدم دستورية ومشروعية العقوبات الجماعية بحق قطاع غزة، كونها مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية، وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنص القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتطالب الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بإلغائها فوراً.

ودعت حشد إلى ضرورة انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية، بما يعزز عملية التحول الديمقراطي وصون ح