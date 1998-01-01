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قريبا.. "طائر تويتر" سيقف على كتفك

الخميس 14 يونيو 2018 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
قريبا.. "طائر تويتر" سيقف على كتفك



وكالات / سما /

قالت شركة تويتر الأربعاء، إنها تعكف على تحديث خدمتها لإتاحة مساحة أكبر للأحدث الكبرى مثل نهائيات كأس العالم لكرة القدم والزلازل والأعراس الملكية والانتخابات كي تسهل على المستخدمين العثور على التغريدات المثيرة للاهتمام، بما سيجعل طائر تويتر كأنه واقف على كتفك.

وتحاول الشركة تقديم خدمة مميزة للمستخدمين والمعلنين بتسليط الضوء على الأحداث المباشرة والأخبار العاجلة على عكس ما تقدمه خدمات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل فيسبوك الذي يمنح الأولوية للمنشورات الاجتماعية التي تتناول الأسرة والأصدقاء على الأخبار.

وقالت تويتر، ومقرها سان فرانسيسكو، إنها ستبدأ إخطار مستخدمي تطبيقها بالأحداث التي تجري وربما تثير اهتمامهم، مضيفة أنها ستروج لهذه الأحداث في قسم مخصص على صفحة البحث.

وحسب رويترز، ذكر كيث كولمان نائب رئيس تويتر للمنتجات، أن الأخبار العاجلة والمهمة ستظهر في مقدمة الصفحة الرئيسية وهي محور الخدمة وأول مايراه المستخدمون عادة عندما يفتحون تويتر على هاتف ذكي.

وقال كولمان في إفادة للصحفيين "نريد أن يكون تويتر هو الطائر الصغير الذي يقف على كتفك ليخبرك بما تريد أن تعرفه عندما تحتاج إلى ذلك".

وسيؤدي النقر على الأخبار العاجلة والمهمة إلى نقل المستخدمين إلى مجموعة من التغريدات والصور والمقاطع المصورة بشأن موضوع ما، والتي ستوضع معا في هذا المكان من خلال حلول حسابية إلكترونية وموظفين.

وقال كولمان، إن تويتر أطلق خاصية مشابهة تسمى (مومنتس) عام 2015، مضيفا أن التغييرات الأخيرة توسع هذه الخاصية.

#تويتر

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