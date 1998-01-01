قناة "النهار" تتهم ريهام سعيد بمحاولة اقتحام مقرها

وكالات / سما /

اتهمت شبكة تلفزيون “النهار” المصرية، الإعلامية ريهام سعيد بمحاولة اقتحام مقرها، بحجة تقديم برنامج عقب الإفطار على الهواء مباشرة، حيث تقدمت الإدارة القناة ببلاغ عاجل، ضد مقدمة برنامج “صبايا الخير”، تتهمها فيه باقتحام مقر القناة.

ونشرت الشبكة بياناً رسمياً عبر صفحتها على “فيسبوك”، قال: “فوجئت شبكة تلفزيون النهار أمس بحضور الإعلامية بصحبة المحامي الخاص بها وطالبت المسؤولين في القناة بالظهورعلى الهواء، وهو أمر غير منطقي على الإطلاق لأسباب عدة أهمها أنه لا يوجد برنامج صبايا الخير في الخريطة البرامجية لشهر رمضان، وأنها لم تخطر القناة بحضورها على الأقل لعمل الترتيبات اللازمة للتسجيل، ونشرت ريهام سعيد فيديو على صفحتها يفيد بمنع قناة النهار لها من الظهور لثالث مرة، وهو أمر غاية في التضليل وتشويه للحقيقة، حيث أكد لها مسؤولو النهار بإمكانية تسجيلها للحلقات الجديدة للظهور بها بعد العيد إن شاء الله، وأن “الكرو” جاهز للعمل بالرغم من عدم إبلاغها لهم بحضورها، وهو ما رفضته وأصرت على الظهورعلى الهواء مباشرة، وكانت إدارة القناة قد اتخذت قراراً بإذاعة البرنامج مسجل لضمان مراجعة الحلقات قبل الإذاعة وبعد براءة الإعلامية طالبتها القناة بتسجيل حلقات لإذاعتها بعد المراجعة، مع العلم أنه على مدار الأيام السابقة أرسلت إدارة القناة أكثر من خطاب وإنذار للإعلامية للحضور لتسجيل الحلقات والتي لم تستجيب لاي منها وأصرت الإعلامية على الظهور على الهواء مباشرة وهو ما رفضته إدارة القناة بسبب إستغلال الإعلامية القناة في تشويه بعض الرموز والاشخاص العادية مما حقق خسائر جسيمة للقناة والمؤسسات (أدبية ومعنوية و مادية ) تقدر بمئات الملايين، وقد ارسلت القناة لها إنذار بكافة المخالفات المرتكبة منها ضد القناة وطالبتها بالحضور لتسجيل الحلقات وليس الظهور على الهواء”.

وأضاف البيان: “وتستنكر قناة النهار كل تصرفات الإعلامية ريهام سعيد ومحاولاتها لتشويه القناة التي عملت بها على مدار 8 سنوات وحصلت على كل الدعم والتقدير خلال هذه السنوات على الرغم من أن قرارات القناة مشروعة ومن حقها قانوناً وعرفاً وأخلاقاً الا يظهر البرنامج على الهواء حرصاً على السياسية العامة للقناة وعدم الزج بها في مشاكل أو قضايا جديدة.

واستكمل: “وتؤكد قناة النهار أنها ملتزمة بتعاقدها مع الإعلامية في حدود الحفاظ على وحدة الوطن وسيادته واتباع السياسية العامة والتحريرية للقناة، ولن ترضخ القناة لهذا الابتزاز أو التشويه، وتؤكد على تمسكها بكامل حقوقها القانونية والأدبية مع الإعلامية” .

وكانت ريهام سعيد قد ظهرت في فيديو على “فيسبوك”، من أمام القناة قالت فيه: “أنا جيت أعمل شغلي ومنعوني من الدخول، جيت عشان أعمل شغلي، عشان بيقولوا إني ممتنعة، ودي تاني أو تالت مرة آجي، ومش راضيين إني اشتغل”، مؤكدة أن قناة النهار ترفض ظهورها.