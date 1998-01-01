5000 طائرة ورقية حارقة غدا صوب مستوطنات "غلاف غزة" وتوسيع دائرة الاستهداف الى 40 كم

غزة / سما/

هددت وحدة الطائرات الورقية الحارقة بمخيم العودة وسط قطاع غزة بتوسيع دائرة استهداف الحقول الزراعية للمستوطنين. واكدت وحدة أبناء الزواري نسبة للمهندس التونسي الذي اغتاله الموساد بتوسيع دائرة الاستهداف حتى 40 كيلو متر خارج قطاع غزة.

واكدت الوحدة في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم في مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة باطلاق خمسة الاف طائرة ورقية حارقة يوم العيد في جميع انحاء قطاع غزة صوب المستوطنات في غلاف غزة.

وقالت الوحدة في المؤتمر:" سنعطي فرصة لحكومة الاحتلال لرفع الحصار والا سنجعل مستوطني علاف غزة يعيشون تحت حصار نار البالونات الحارقة".

وفي اعقاب المؤتمر اطلق الاحتلال النار صوب بالونات حارقة اطلقت من شرق البريج. على صعيد متصل اكد شهود عيان اطلاق صاروخ واحد صوب مجموعة من الشبان دون اصابات.وقررت الهيئة العليا لمسيرات العودة تنظيم صلاة العيد في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.