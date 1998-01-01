فريق الشهيد محمود القيشاوي يفوز بكأس البطولة الرمضانية

غزة / سما /

توج فريق الشهيد محمود القيشاوي بلقب كأس البطولة الرمضانية التي تحمل اسمه، بفوزه على منافسه فريق نجوم غزة بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 عقب تعادلهما في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما في اللقاء النهائي الذي جرى على ملعب فلسطين المعشب.

وفي الختام ألقيت العديد من الكلمات التي تشيد بمناقب الشهيد القيشاوي، ثم وزعت الجوائز والهدايا على الفرق المشاركة واللاعبين المميزين، ونال فريق القيشاوي كأس البطولة والميداليات الذهبية، والوصيف كأس المركز الثاني والميداليات،

ونال نور الجيش جائزة أفضل حارس، وعامر عاشور جائزة اللاعب المثالي.