رسمياً .. برشلونة يستعيد خدمات مارلون سانتوس

وكالات / سما /

أعلن نادي نيس الفرنسي أن نادي برشلونة قد قطع إعارة مدافعه البرازيلي، مارلون سانتوس بشكل رسمي بعد موسم ناجح للغاية للاعب الشاب ، مما يعني أنه سيرتدي قميص البرسا في الموسم المقبل إن لم يقم النادي ببيعه مجدداً.

النادي الكتالوني كان قد ارسل لاعبه في إعارة لصفوف النادي الفرنسي لمدة موسمين ووضع شرط بقيمة 25 مليون يورو في حال اراد نيس شراء اللاعب البالغ من العمر 22 عام .

لكن البارسا أيضا وضع حق استعادة اللاعب بعد موسمه الأول وهو ما تم تفعيله اليوم، بالرغم من محاولات نيس للإبقاء على مارلون بصفوفهم بصورة دائمة، لكن مطالب برشلونة المالية وقفت أمام ذلك .

نيس اعلن عن خبر رحيل مارلون من خلال حساب النادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وجاء كالتالي : ” رسمياً مارلون سانتوس يرحل عن الفريق عائداً لبرشلونة ” .

خطط برشلونة لمارلون سانتوس لن تتغير فالبلوجرانا يريد الإستفادة المالية قدر المستطاع من اللاعب وبدأ في الاستماع لعروض نادي وست هام الذي قدم عرض تتراوح قيمته ما بين 15 إلى 18 مليون يورو زائد الإضافات .

لكن هذا العرض مازال بعيداً عن طموحات إدارة برشلونة التي تريد مبلغ يتخطى ال 20 مليون يورو لترك سانتوس يرحل .

في نفس الوقت من المرجح أن يبقي اللاعب إذا ابهر المدير الفني للفريق إرنيستو فالفيردي خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية .