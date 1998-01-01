لوبيتيجي يخرج عن صمته: أنا حزين جدا

وكالات / سما /

غادر جولين لوبيتيجي مقر المنتخب الإسباني في مدينة كراسنودار الرياضية، بعد أن ودع اللاعبين، والطاقم الفني وذلك بعد إقالته من تدريب المنتخب الإسباني وتعيين فرناندو هييرو خلفا له يومين فقط على انطلاقة نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وبشكل مفاجئ أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء رسمياً عن تعيين أسطورة ريال مدريد السابق، فيرناندو هييرو كمدير فني للمنتخب الاسباني في كأس العالم بعد إقالة جولين لوبتيجي على خلفية توقيعه لنادي ريال مدريد.

“أنا حزين للغاية ، لكن لدينا فريق رائع ونأمل أن نفوز بكأس العالم” ، قال لوبيتيجي في رد له على أسئلة الصحفين عن وصوله للمطار. ولم يكن يريد أن يقول أي شيء أكثر من ذلك على الرغم من إصرار الصحفيين. من ناحية المبدأ ، سيسافر لوبيتيجي بأول رحلة جوية من كراسنودار إلى موسكو، ومن تم سيسافر في رحلة آخرى إلى مدريد، ومن المتوقع وصوله إلى العاصمة الإسبانية في الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد أعلن في فترة ما بعد الظهر أمس عن تعيين لوبيتيجي مدربا جديدا، فيما قرر رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم روبياليس إقالته اليوم الأربعاء وتعيين فرناندو هييرو.