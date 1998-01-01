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مورينيو يرجع كفة منتخب روسيا للفوز على المنتخب السعودي

الخميس 14 يونيو 2018 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يرجع كفة منتخب روسيا للفوز على المنتخب السعودي



وكالات / سما /

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي  في تحليل خاص لقناة روسيا اليوم، عن توقعاته لبولة كأس العالم 2018 والمباراة الافتتاحية بين منتخب روسيا وضيفه المنتخب السعودي في موسكو.

ورجح مورينيو كفة منتخب روسيا للفوز على المنتخب السعودي، رغم الضغوط الكبيرة عليها، كون منتخب روسيا يلعب على أرضه وبين جماهيره.

وقال السبيشال وان: “ضغوط هائلة على منتخب روسيا، الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره والعالم كله يتابعه، هذه فرصة عظيمة للتغلب على المنتخب السعودي”.

وأضاف: “المنتخب السعودي فيه بعض المواهب، لكنه منتخب غر، على منتخب روسيا أن تفوز عليه، كي يكسب الرهان الأول، ويخطو خطوة أولى نحو التأهل إلى الدور الثاني”.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم2018 بين منتخب روسيا و المنتخب السعودي التي ستقام اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “لوجنيكي” وسط العاصمة الروسية موسكو.

#مورينيو #المنتخب السعودي

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