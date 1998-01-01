فيدال يستفز ميسي بتصريح مثير!

وكالات / سما /

حاول أرتورو فيدال نجم منتخب تشيلي وبايرن ميونيخ الألماني، استفزاز ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ونجم برشلونة الإسباني, قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2018.

وقال فيدال خلال لقاء تلفزيوني, إن ميسي يخاف اللعب ضده, بدليل خسارته كل نهائيات كأس كوبا أمريكا التي لعبها مع المنتخب الأرجنتيني أمام تشيلي.

وأضاف مازحا: "كانت فرحة كبيرة لنا التتويج ببطولتي كوبا أمريكا أمام الأرجنتين, لا أخاف من ميسي، لكن عليك أن تسأله إذا كان خائفا, فزت عليه في النهائيات، وإذا تواجهنا مرة أخرى، سأفوز عليه".

وتابع: "أتمنى أن تحقق الأرجنتين كأس العالم من أجل ميسي الذي يستحق ذلك، وأيضا من أجل مدربنا السابق خورخي سامباولي".

يشار إلى أن منتخب تشيلي صاحب آخر نسختين من كوبا أمريكا، لم يتأهل للمونديال, الذي ينطلق اليوم الخميس.