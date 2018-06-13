قراقع : تهديد وزير الامن الاسرائيلي للاسرى والقوانين المعادية لحقوقهم ستفجر الاوضاع في السجون

رام الله / سما /

قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان تهديد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان الذي دعا يوم 13/6/2018 الى تشديد الاجراءات على الاسرى وظروف اعتقالهم وما يرافق ذلك من تشريع قانون احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية تحت ادعاء اعانة عوائل الاسرى والشهداء والجرحى وغيرها من القوانين التي تنتهك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واصرار حكومة الاحتلال على التعامل مع المعتقلين كارهابيين مجردين من حقوقهم الانسانية ومكانتهم القانونية سوف يؤدي الى انفجار الاوضاع داخل وخارج السجون، وان حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية تتحمل المسؤولية عن كل التداعيات الناجمه عن حالة التحريض على الاسرى وانتهاك حقوقهم.

وقال قراقع ان حرمان عوائل الاسرى والشهداء والجرحى من الاعانات الاجتماعية وممارسة القرصنة على اموال الشعب الفلسطيني وتصاعد جرائم الاحتلال بحق الاسرى في السجون سوف يخلق انفجارا اجتماعيا في الشارع الفلسطيني وحالة غضب وتوتر عارم كون ذلك يعتبر انتهاكا لمسؤوليات وواجب السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين اتجاه ضحايا الاحتلال في المجتمع الفلسطيني وتجريدها من دورها الوطني والاجتماعي والسياسي ازاء ابناء شعبها.

قال قراقع ان الاحتلال الاسرائيلي يستخدم الاسرى وسيلة لانتهاك السلام العادل في المنطقة والتنصل من كافة الاتفاقيات والشرعيات الدولية ومن مسئولياته كسلطة محتله بتطبيق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الانساني على الاسرى والمعتقلين في السجون.

واكد قراقع ان هذا العدوان الاسرائيلي لن نسمح له ان يؤثر على استمرار احتضاننا لعوائل اسرانا وشهدائنا وجرحانا الذين هم رموز النضال الوطني من اجل الحرية والاستقلال، وانه على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته اتجاه تمادي اسرائيل في عدوانها على حقوق شعبنا واسرانا ووقف استمرار الوحشية الاسرائيلية التي باتت تهدد الامن والسلم في المنطقة.

واشار قراقع ان عيد الفطر يحل هذا العام في ظل استمرار اسرائيل باحتجاز 6570 اسيرا واسيره من بينهم 519 معتقلا اداريا و 340 طفلا قاصرا و56 اسيره فلسطينية واكثر من 1800 حاله مرضية تقبع في السجون، وفي ظل تصاعد الممارسات الاسرائيلية التعسفية اتجاه حقوق الاسرى كالاعتقالات الجماعية دون تمييز واعتقال الاطفال القاصرين والاعتقال الاداري التعسفي وممارسة التعذيب والتنكيل بحق الاسرى والمحاكمات غير العادلة والجائرة بحقهمواحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وغيرها.

تصريحات قراقع جاءت خلال زيارته لعائلة الاسير سائد محمد على صلاح سكان قرية كفردان – جنين والمحكوم 27 عاما قضى منها 14 عام، وقيام قراقع ووفد من هيئة الاسرى ومن ممثلي عن محافظ جنين اللواء رمضان ومدير نادي الاسير راغب ابودياك واسرى محرريين بوضع اكليل من الورد وقراءة الفاتحة على روح ابنة الاسير الطفله لين 13 عاما، وتناول طعام الافطار مع عائلة الاسير.

ويذكر ان الاسير سائد صلاح تمكن من انجاب طفله كريم ( 3.5 عام) من خلال تهريب النطف من داخل السجون.

وفي نفس السياق قام قراقع ووفد من هيئة الاسرى وكوادر من حركة فتح في العيزرية وبيت لحم واسرى محررين وبمشاركة جمعية الاسرى والمحررين ومدير الحكم المحلي في بيت لحم شكري ردايده ورئيس بلدية الدوحة رأفت جوابره ورئيس بلدية العبيدية ناجي الراديدة بزيارة عائلة الاسيرة بيان عزام سكان العيزرية قضاء القدس الموقوفة في سجن الدامون والتي يعاني والدها من فقدان البصر وخطيبها احمد عزام يقبع داخل السجون وهو محكوم 5 سنوات و8 شهور.