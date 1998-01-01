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السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية

الخميس 14 يونيو 2018 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية



القاهرة / وكالات /

أطاح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وزير الدفاع صدقي صبحي من منصبه وعين بدلا منه اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

كما أقال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وعين محمود توفيق وزيرا للداخلية، فيما أدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت مصادر قالت إن الحكومة الجديدة تتضمن تغييراً في عدد من الحقائب الوزارية في مقدمتها المالية، حيث أوضحت أنه وقع الاختيار على محمد معيط لخلافة عمرو الجارحي.

كما أشارت إلى أن التعديلات تشمل حقائب التنمية المحلية والرياضة، حيث يحل أشرف صبحي، محل خالد عبدالعزيز، والصحة، والمرشح لها هالة زايد، والتموين، والطيران، المرشح لها يونس القاضي، قائد القوات الجوية، وعمرو نصار وزيراً للتجارة والصناعة خلفاً لطارق قابيل، وعمرو سميح، للاتصالات، خلفاً لياسر القاضي، ومحمد معيط، وزيراً للمالية، خلفاً لعمرو الجارحي. بينما لم يشمل التغيير وزارتي الخارجية والداخلية.

كما أدى اليمين الدستورية، أمام السيسي، 10 نواب للوزراء.

وكان السيسي قد كلّف مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة في السابع من حزيران يونيو الجاري.

#السيسي #مصر

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