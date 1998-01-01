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فتح: المؤامرات والضغوطات المدعومة داخليا لمحاولة تركيعنا لن تمر

الخميس 14 يونيو 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: المؤامرات والضغوطات المدعومة داخليا لمحاولة تركيعنا لن تمر



سما / رام الله/

أكدت حركة فتح أن ما يجري من ضغوطات إسرائيلية- امريكية وداخلية مدعومة من حماس لثني القيادة الفلسطينية عن موقفها الرافض لصفقة العار، هي مؤامرة لن تمر بالمطلق

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي وعضو المجلس الثوري، أن الرئيس وحركة فتح كانوا وما زالوا ألاحرص على أبناءنا في غزه، واحدا لا يعاقب أهلها، وأن محاولات حماس ارتداء ثوب الانسانية ما هو إلا تناقض ونفاق مع ما تقوم به منذ انقلابها الاسود وحتى يومنا هذا بحق اهلنا وشعبنا في القطاع

وقال القواسمي إن محاولات التركيع للقيادة الفلسطينية لقبول صفقة العار ستبوء بالفشل، موجها رسالة لكل المغرر بهم من أبناء شعبنا ، أن ما يجري مؤامرة حقيقية مرتبطة بموقف الرئيس الصلب امام المشروع الامريكي الاسرائيلي التصفوي

وشدد القواسمي على  أن حماس هي من يتحمل مسؤولية الاوضاع في غزة، وعليها إنهاء حكمها وتسليم السلطة، ولن نقبل أن نكون محللين لصفقة العار، أو ان نقبل بإدارة الانقسام والقبول بصيغة "مناصفة الامن والادارة الجزئية الواقعة تحت سلطة حماس" ،وأن هذا الموقف ثابت وغير خاضع للتفاوض ، وأن على حماس تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خاصة اتفاق القاهره في اكتوبر العام الماضي، 

ودعا القواسمي ابناء حركة فتح وأبناء الشعب الفلسطيني للتكاتف والتعاضد والوقوف على قلب رجل واحد للتصدي للمؤامرة والاستعداد لأية محاولة لتمرير صفقة العار باسليبهم المختلفة، مؤكدا مرة أخرى أن صفقة العار لن تمر وسيعلم المتآمرون والظالمون أي منقلب ينقلبون

#حركة فتح #غزة #حماس #صفقة القرن

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