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التركيز على هدف واحد وواضح

ليبرمان : يجب إسقاط نظام حماس على يد السكان بعد فشل كل المحاولات الخارجية

الخميس 14 يونيو 2018 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : يجب إسقاط نظام حماس على يد السكان بعد فشل كل المحاولات الخارجية



القدس المحتلة / سما /

جدد أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، موقفه الداعي إلى ضرورة التحرك من أجل إسقاط نظام حركة حماس في قطاع غزة.

وقال ليبرمان في منتدى جامعة بار إيلان، أنه يجب على إسرائيل أن تحدد هدفا واضحا لما يحدث في قطاع غزة وهو إسقاط نظام حماس.

ورأى أنه على سكان قطاع غزة العمل من أجل إسقاط نظام حماس. مشيرا إلى أنه يجب إسقاط النظام من الداخل على يد السكان بعد أن فشلت كل المحاولات الخارجية.

وأضاف "يجب أن يعرف السكان هناك أنه من أجل مصلحتهم ومصلحة أطفالهم عليهم إسقاط نظام حماس".

وتطرق ليبرمان للوضع في المنطقة، وقال أنه من أجل التوصل لاتفاق يجب أن تنضم جميع الدول السنية المعتدلة التي ربما باتت تفهم لأول مرة أن العدو الحقيقي ليس إسرائيل والصهيونية، بل الإسلام الراديكالي والقاعدة وداعش وإيران".

وأكد على أن هناك اتصالات سرية وأخرى معلنة وحلفاء لإسرائيل في المنطقة. مشيرا إلى أن هناك دول كبيرة ليس لديها الشجاعة لإعلان العلاقات بشكل علني.

وشدد على ضرورة أن أي اتفاق يشمل العرب وليس الفلسطينيين وحدهم، والعمل على تسوية قضية عرب إسرائيل.

#ليبرمان #حماس #اسقاط

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