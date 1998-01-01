ليبرمان: عهد حماس يجب ان ينتهي في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير حرب الاحتلال الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إنه يجب على إسرائيل أن تحدد هدفًا واضحًا لما يحدث في قطاع غزة، وهو إسقاط نظام حماس.

ونقلت صحيفة معاريف عن ليبرمان قوله "يجب أن نحدد هدفاً واضحاً، وقبل كل شيء، علينا ان نجعل اهالي قطاع غزة يعترفون بأنه من أجل مصلحتهم، ومن أجل أطفالهم، يجب عليهم إسقاط نظام حماس".

وبحسب الصحيفة فقد طرح ليبرمان مقترح تسوية دائمة مع الفلسطينيين "للتوصل الى اتفاق مؤقت، يجب ارفاق جميع البلدان المعتدلة الذين يفهمون ربما لأول مرة ان اسرائيل ليست العدو ولكن الإسلام الراديكالي، تنظيم القاعدة، والدولة الإسلامية وخاصة الإيرانيين ".

