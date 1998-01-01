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الاحتلال يعتقل شابا ويصيب آخر في عملية دهس في مخيم جنين

الخميس 14 يونيو 2018 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، شابا وأصابت آخر في عملية دهس بآلية عسكرية والعديد من المواطنين في حالات اختناق، في مخيم جنين، وذلك خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في المخيم.

وذكرت مصادر محلية ، ان قوات الاحتلال اعتقلت الفتى لؤي عماد ابراهيم عامر (16 عاما)، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها عقب اقتحامها مخيم جنين، عرف منها منزل المواطن أحمد إبراهيم عامر.

واشارت المصادر، إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المدمع، ما أدى الى إصابة العديد بحالات الاختناق، كما أصيب الشاب علي محمد حامد طالب بجروح ورضوض جراء قيام دورية عسكرية بدهسه، وتم نقله الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.

#الاحتلال

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