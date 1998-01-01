  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محامون ونشطاء من الداخل يطالبون الرئاسة بوقف قمع المتظاهرين ورفع العقوبات عن غزة

الخميس 14 يونيو 2018 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامون ونشطاء من الداخل يطالبون الرئاسة بوقف قمع المتظاهرين ورفع العقوبات عن غزة



الناصرة/سما/
 
طالب ناشطون وحقوقيون من الداخل الفلسطيني الاجهزة الأمنية الفلسطينية بالتوقف عن قمع المتظاهرين ورفع العقوبات عن غزة.
ووقع العشرات من المحامين والحقوقيين والناشطين الفلسطينيين في الداخل بيان مطالبة موجّه للرئاسة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
 
وعبروا عن احتجاجهم على ممارسات القمع التي مارستها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد المتظاهرين، مطالبين بموقف واضح من لجنة المتابعة والأحزاب والحركات السياسية.
واكد البيان الذي وصل سما نسخة عنه ان حملة التواقيع مستمرة، مؤكدا ان خطوات أخرى ستتخذ في حال استمرت هذه الممارسات.
وضمت التواقيع الاسماء الاتية: 
المحامي نضال عثمان، المحامي باسم حتو، المحامي رئيس ابو سيف، المحامي محمد طربيه، المحامي سالم ابو مديغم، المحامي اشرف حجازي، د. طلال مريسات، المحامي بسام شحاده، الفنانة سلوى عيسى، الناشطة عهود شبيطه، الناشط عماد بدرة، د. سمير خطيب، الناشط محمد زيداني، الناشطة هزار حسين، المحامي عاصي بلال، المحامي خالد تيتي، الناشطة شادية زيداني، المحامي عنان عودة، د. محمد سروات حجازي، المحامية رويده طاطور، الناشطة علا نجمي - يوسف، المحامي رضا جابر، المحامي سامر سمارة، المحامي محمد لطفي، المحامي أيمن طربيه، المحامي بادر ابراهيم، المحامي علي حيدر، د. محمد صالح حجازي، بروف اسعد غانم، المحامية هديل عزام - جلاجل، المحامي منذر حاج، المحامي غانم صفوري، المحامي علي طبعوني، الناشط يسري حجازي، المحامية سناء سريه حسين، المحامي ماجد موسى، المحامية حنان خطيب، المحامي فؤاد سلطاني، محمد أمين طيبي, المحامي معين عرموش، المحامي مصطفى الرافع، الفنانة سناء لهب، الناشطة مي أعمر- يونس، الناشطة ديمة شحادة، الناشطة مهى النقيب، المحامي وسيم حصري، الناشطة نائلة عواد، الناشط كاسترو عثمان، المخرج قاسم شعبان، الناشطة سناء خشيبون، الناشطة ليلى سليمان، المحامي رجب عثمان، الإعلامي سعيد حسنين، المخرجة سهى عراف، المحامية نسرين عليمي - كبها، المحامي رفيق حمادي، د. عدنان بكرية، الكاتب يوسف حجازي، الناشط والمخرج باسل طنوس، المحامية ناهدة شحادة، المحامي احمد غزاوي، المحامي محمد صبح، الناشطة فتحية صغير، الناشطة عرين عويضة، المحامي محمد احمد حجازي، الناشطة سميرة خوري، الاعلامي شاهين نصار، المحامي عمر نعامنه، المحامي نميري ابو جبل، د. نافع حاج يحيا، الناشطة فداء طبعوني، الناشطة سماح سلايمة.
 
#الداخل الفلسطيني #السلطة #قمع

أخبار ذات صلة

هنية

هنية: نحن أمام تحدٍ استراتيجي يهدد وجودنا وندعو السلطة لالغاء اوسلو ورفع العقوبات عن غزة

عزام الاحمد والعاروري - ارشيف

مزهر لـ"سما": ناقشنا في القاهرة اليوم تمكين الحكومة ورفع العقوبات عن غزة

مجدلاوي - ارشيف

مجدلاوي يطالب حماس بوقف اعتقال المتظاهرين ويطرح ثلاث حلول لمعالجة ازمة الكهرباء

مظاهرات برام اللله دعما لغزة

متظاهرون برام الله مجددا يطالبون برفع "العقوبات" عن غزة

سمير المشهراوي - ارشيف

المشهراوي يدعو القيادة الفلسطينية الى وقف التنسيق الامني ورفع الاجراءات العقابية ضد غزة

ارشيفية

دعوات للمشاركة في مسيرة وسط رام الله لرفع العقوبات عن غزة

الأكثر قراءة اليوم

جدول توزيع الكهرباء في غزة خلال عيد الفطر

هارتس : يجب على "إسرائيل" الإصغاء لما يقوله السنوار

غرينبلانت يصل الدوحة قريبا لمناقشة خطة غزة التي تستبعد اي دور مصري

شاهد ..الامن الفلسطيني يمنع تظاهرات مطالبة برفع العقوبات عن غزة في رام الله ونابلس

"داعش" يظهر علناً في إدلب ويبدأ بقطع رؤوس من "النصرة"

نصف مليارد دولار من قطر للاردن و10 الاف فرصة عمل

مسؤول أميركي: إنها خطّة ترامب للسلام وليست خطّة نتنياهو وستتضمّن أجزاءً لن تعجب طرفيّ المفاوضات

الأخبار الرئيسية

مسيرة رام الله - ارشيف

الهيئة المستقلة تدين قمع المتظاهرين برام الله وتطالب بمحاسبة المتورطين

حدود غزة -ارشيفية

استشهاد شاب متأثرا بإصابته بقنبلة غاز الجمعة الفائتة في مسيرة العودة

تنسيق امني

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: نعيش بالفترة الأكثر أمانا بالتاريخ

الامم المتحدة - ارشيف

الجمعية العامة تصوت لصالح مشروع قرار لتوفير الحماية لشعبنا بأغلبية 120 دولة

السنوار - ارشيف

هارتس : يجب على "إسرائيل" الإصغاء لما يقوله السنوار

الاتصالات الفلسطينية