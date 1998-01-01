محامون ونشطاء من الداخل يطالبون الرئاسة بوقف قمع المتظاهرين ورفع العقوبات عن غزة

الناصرة/سما/

طالب ناشطون وحقوقيون من الداخل الفلسطيني الاجهزة الأمنية الفلسطينية بالتوقف عن قمع المتظاهرين ورفع العقوبات عن غزة.

ووقع العشرات من المحامين والحقوقيين والناشطين الفلسطينيين في الداخل بيان مطالبة موجّه للرئاسة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وعبروا عن احتجاجهم على ممارسات القمع التي مارستها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد المتظاهرين، مطالبين بموقف واضح من لجنة المتابعة والأحزاب والحركات السياسية.

واكد البيان الذي وصل سما نسخة عنه ان حملة التواقيع مستمرة، مؤكدا ان خطوات أخرى ستتخذ في حال استمرت هذه الممارسات.

وضمت التواقيع الاسماء الاتية:

المحامي نضال عثمان، المحامي باسم حتو، المحامي رئيس ابو سيف، المحامي محمد طربيه، المحامي سالم ابو مديغم، المحامي اشرف حجازي، د. طلال مريسات، المحامي بسام شحاده، الفنانة سلوى عيسى، الناشطة عهود شبيطه، الناشط عماد بدرة، د. سمير خطيب، الناشط محمد زيداني، الناشطة هزار حسين، المحامي عاصي بلال، المحامي خالد تيتي، الناشطة شادية زيداني، المحامي عنان عودة، د. محمد سروات حجازي، المحامية رويده طاطور، الناشطة علا نجمي - يوسف، المحامي رضا جابر، المحامي سامر سمارة، المحامي محمد لطفي، المحامي أيمن طربيه، المحامي بادر ابراهيم، المحامي علي حيدر، د. محمد صالح حجازي، بروف اسعد غانم، المحامية هديل عزام - جلاجل، المحامي منذر حاج، المحامي غانم صفوري، المحامي علي طبعوني، الناشط يسري حجازي، المحامية سناء سريه حسين، المحامي ماجد موسى، المحامية حنان خطيب، المحامي فؤاد سلطاني، محمد أمين طيبي, المحامي معين عرموش، المحامي مصطفى الرافع، الفنانة سناء لهب، الناشطة مي أعمر- يونس، الناشطة ديمة شحادة، الناشطة مهى النقيب، المحامي وسيم حصري، الناشطة نائلة عواد، الناشط كاسترو عثمان، المخرج قاسم شعبان، الناشطة سناء خشيبون، الناشطة ليلى سليمان، المحامي رجب عثمان، الإعلامي سعيد حسنين، المخرجة سهى عراف، المحامية نسرين عليمي - كبها، المحامي رفيق حمادي، د. عدنان بكرية، الكاتب يوسف حجازي، الناشط والمخرج باسل طنوس، المحامية ناهدة شحادة، المحامي احمد غزاوي، المحامي محمد صبح، الناشطة فتحية صغير، الناشطة عرين عويضة، المحامي محمد احمد حجازي، الناشطة سميرة خوري، الاعلامي شاهين نصار، المحامي عمر نعامنه، المحامي نميري ابو جبل، د. نافع حاج يحيا، الناشطة فداء طبعوني، الناشطة سماح سلايمة.