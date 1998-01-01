  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحمد : لا عقوبات على غزة والمطالبة برفعها يخدم الضغوط الامريكية على السلطة

الخميس 14 يونيو 2018 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحمد : لا عقوبات على غزة والمطالبة برفعها يخدم الضغوط الامريكية على السلطة



رام الله /سما/

اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الحراك المطالب برفع العقوبات الشديدة التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة منذ أكثر من عام بأنه يخدم الضغوط التي تمارس على قيادة السلطة.

وقال الأحمد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس إن "بعض الأصوات النشاز في الساحة الفلسطينية تقول إن هناك عقوبات على غزة".

وشدد الاحمد على وجوب تقويض سلطة الامر الواقع في قطاع إذا لم تستجب حركة حماس لمطلب تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات في 2011 و2017 في القاهرة، مشيرا إلى أن هذا ما أكدت عليه لجنة غزة التي شكلت من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.
 

وأضاف "هذا الشعار يرفعه من هم حريصون على استمرار الانقسام خدمة للضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في ظل صمودها أمام التآمر الأمريكي على القضية الفلسطينية وأمام الاشتراط الإسرائيلي وبعض الدول الإقليمية وحتى بعض الدول من خارج المنطقة تحت شعار الوضع الانساني في قطاع غزة".

واتهم الأحمد "بعض الفصائل الفلسطينية بأنها تتخذ من شعار مشكلة الرواتب في قطاع غزة هدفًا لتحقيق مطالب ذاتية لها ولتشويه صورة الوضع الفلسطيني وتمزيقه".

وقال "بعد الآن لن نصمت وسنتصدى لكل الانقساميين في الساحة الفلسطينية".

وأضاف "آن الأوان لرفض أي كلام يتحدث عن وجود عقوبات على قطاع غزة"، واصفًا ذلك بـ"افتراءات" موضحا "إنما هناك بعض الإجراءات التي تتعلق بالرواتب".

واكد"هناك قرار من الرئيس والحكومة بإنهاء مشكلة الرواتب في قطاع غزة، وبالتالي لا داعي لاتخاذها غطاء لأغراض أخرى لا علاقة لها بالموضوع، وإنما بالموضوع السياسي والتآمر الأميركي الاسرائيلي على الوضع الفلسطيني لتمرير صفقة القرن"، على حد قوله.

#الاحمد #السلطة #حراك #عقوبات

أخبار ذات صلة

الاحمد

الاحمد : تراجع وتيرة الضغوط على عباس للقبول بصفقة القرن

الرئيس عباس

الرئيس: أسر الشهداء والأسرى سيتسلمون مخصصاتهم كاملة رغم الضغوط الامريكية

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد ينفي نية الاردن سحب جنسيتها من بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية

ترامب

البيت الابيض يكشف : فلسطينيون من الضفة وغزة يتصلون بالادارة الامريكية بعيدا عن السلطة

نيكي هايلي - ارشيف

نيكي هايلي: التصويت على القدس إهانة لن ننساها وقرار ترامب يخدم السلام

هنية والسنوار - ارشيف

حماس نحو مصالحة مع فتح تحت وطأة الضغوط

الأكثر قراءة اليوم

جدول توزيع الكهرباء في غزة خلال عيد الفطر

هارتس : يجب على "إسرائيل" الإصغاء لما يقوله السنوار

غرينبلانت يصل الدوحة قريبا لمناقشة خطة غزة التي تستبعد اي دور مصري

شاهد ..الامن الفلسطيني يمنع تظاهرات مطالبة برفع العقوبات عن غزة في رام الله ونابلس

"داعش" يظهر علناً في إدلب ويبدأ بقطع رؤوس من "النصرة"

نصف مليارد دولار من قطر للاردن و10 الاف فرصة عمل

مسؤول أميركي: إنها خطّة ترامب للسلام وليست خطّة نتنياهو وستتضمّن أجزاءً لن تعجب طرفيّ المفاوضات

الأخبار الرئيسية

مسيرات رام الله - ارشيف

محامون ونشطاء من الداخل يطالبون الرئاسة بوقف قمع المتظاهرين ورفع العقوبات عن غزة

مسيرة رام الله - ارشيف

الهيئة المستقلة تدين قمع المتظاهرين برام الله وتطالب بمحاسبة المتورطين

حدود غزة -ارشيفية

استشهاد شاب متأثرا بإصابته بقنبلة غاز الجمعة الفائتة في مسيرة العودة

تنسيق امني

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: نعيش بالفترة الأكثر أمانا بالتاريخ

الامم المتحدة - ارشيف

الجمعية العامة تصوت لصالح مشروع قرار لتوفير الحماية لشعبنا بأغلبية 120 دولة

الاتصالات الفلسطينية