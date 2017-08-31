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الأسيران "جواريش وشوكة" يواصلان الإضراب عن الطعام

الخميس 14 يونيو 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسيرين في سجون الاحتلال، جواد جواريش وحسن شوكة، الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، لمدة متقاربة، رفضًا للاعتقال الإداري والنقل التعسفي والمعاملة السيئة.

ويمرّ اليوم العاشر على التوالي في إضراب الأسير جواريش، احتجاجًا على عزله ونقله التعسفي من سجن "نفحة" إلى "هداريم"، وقد امتنع عن تناول الماء منذ عدة أيام، حتّى تلبية مطلبه بإنهاء عزله وإعادته إلى "نفحة".

يذكر أن الأسير جواريش  (42 عامًا) من مخيم عايدة في بيت لحم، وهو معتقل منذ 20 من ديسمبر عام 2002، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، بتهمة قيادة كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح؛ ومتزوج ولديه بنتان.

أما الأسير شوكة (30 عامًا) من بيت لحم، فيُضرب لليوم 12 على التوالي، رفضًا لقرار تحويله للاعتقال الإداري. وهو معتقل منذ 29 أيلول الماضي، بعد شهر من تحرره من سجون الاحتلال بتاريخ 31/08/2017.

وكان الأسير شوكة قد أضرب لمدة 35 يومًا، سابقًا، وعلقه بتاريخ 14/11/2017 بعد أن استجابت سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له.

وحكمت محكمة عوفر العسكرية عليه بالسجن لمدة 6 أشهر على التهمة الموجهة له وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 03/06/2018، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وحولته للاعتقال الإداري التعسفي.

#اضراب عن الطعام #اسرى

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