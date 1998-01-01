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مواجهات عنيفة جراء اقتحام الاحتلال اللبن الشرقية

الخميس 14 يونيو 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اندلعت فجر اليوم الخميس، مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن الشبان تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للقرية عند الثانية فجرا، بعدما شرع الجنود بإلقاء قنابل الصوت والغاز بكثافة بين منازل المواطنين، وفي وسط القرية، ما أدى لإصابة العشرات من الأهالي وخاصة كبار السن والأطفال بحالات اختناق، تعاملت مع تلك الاصابات ثلاث سيارات إسعاف حضرت من نابلس وقبلان وسلفيت، حيث جرى نقل إصابتين بالغاز لمواطنتين، إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت.

وأضافوا أن الاحتلال حاصر المسجد القديم في القرية، في الوقت الذي كان الأهالي يُصلون قيام الليل، قبل أن يتصدى لهم شبان كانوا يقومون بأعمال تنظيف للشوارع لمناسبة قرب حلول عيد الفطر.

وانسحبت قوات الاحتلال عند الرابعة فجرا، بعد أن عاثت خرابا في عدة منازل بالقرية دون أن تسجل اعتقالات.

#مواجهات

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