الجهاد: قمع "السلطة" لمسيرات رام الله دليل على انفضاح المتواطئين في حصار غزة

رام الله /سما/

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اعتداء أجهزة أمن السلطة على المتظاهرين الذين خرجوا في رام الله دعماً ومناصرة لصمود غزة في وجه العدوان والحصار .

وقال مسؤول المكتب الإعلامي للحركة داود شهاب في تصريح صحفي، مساء "تأبى أجهزة القمع الأوسلوية إلا أن تؤكد التزامها التام بمحاربة كل صوت يقاوم ويرفع صوته بـ "لا".

وتوجهت حركة الجهاد الإسلامي، بالتحية للمشاركين في هذه المسيرات الرافضة لحصار غزة، مؤكدة أن سياسات القمع ومحاولات شيطنة المسيرات دليلاً على انفضاح المشاركين والمتواطئين في الحصار.