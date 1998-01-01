  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

تصريحات مثيرة لنائبة روسية عن الروسيات والجنس بكأس العالم

الخميس 14 يونيو 2018 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات مثيرة لنائبة روسية عن الروسيات والجنس بكأس العالم



موسكو / وكالات /

وجّهت مشرّعة روسية بارزة، الأربعاء، دعوة مثيرة للفتيات الروسيات بشأن ما عليهن تجنبه خلال نهائيات كأس العالم.

وقالت إن على الروسيات تجنب ممارسة الجنس مع رجال أجانب غير بيض؛ خوفا من أن يصبحن أمهات عازبات لأطفال مختلطي الجنس.

وقالت تمارا بليتنيوفا، رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل في البرلمان، إن الروسيات حتى حينما يتزوجن من أجانب، فإن العلاقة غالبا ما تنتهي على نحو سيئ. وأضافت أن النساء غالبا ما يجدن صعوبة في العودة إلى روسيا عندما يذهبن إلى الخارج، وحينما يتواجدن في بلادهن لا يستطعن استعادة أبنائهن.

وكانت تتحدث ردا على سؤال من محطة إذاعية حول ما يعرف باسم "أطفال الأولمبياد" بعد دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها موسكو عام 1980، حينما كانت وسائل منع الحمل غير متوفرة بقدر كبير في البلاد.

واستخدم هذا المصطلح خلال الحقبة السوفيتية لوصف الأطفال غير البيض ثمرة العلاقات التي أقيمت خلال مناسبات دولية بين نساء روسيات ورجال من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. وتعرض العديد من هؤلاء الأطفال للتمييز.

وقالت بليتنيوفا لمحطة جوفوريت موسكفا الإذاعية: "يجب أن ننجب أطفالنا. هؤلاء الأطفال (مختلطو الجنس) يعانون وعانوا منذ العصر السوفيتي".

وأضافت: "الأمر واحد إذا كانوا من العرق ذاته، ولكن مختلف تماما إذا كانوا من جنس مختلف. أنا لست قومية، لكن مع ذلك أعلم أن الأطفال يعانون. لقد تم التخلي عنهم، وهذا كل شيء، إنهم يبقون هنا مع الأم".

وقالت بليتنيوفا إنها تود أن يتزوج المواطنون الروس "بدافع من الحب، بغض النظر عن انتمائهم العرقي".

وقال مشرع آخر إن المشجعين الأجانب قد يجلبون الفيروسات إلى كأس العالم ويصيبون الروس.

وفي تصريحات لمحطة جوفوريت موسكفا، قال ألكسندر شيرين أيضا إن على الروس أن يكونوا حذرين في تعاملهم مع الأجانب؛ لأنهم قد يحاولون ترويج مواد محظورة خلال البطولة.

ويسافر الآلاف من مشجعي كرة القدم من 31 دولة إلى روسيا؛ لمشاهدة مباريات نهائيات كأس العالم التي تنطلق اليوم الخميس بحفل افتتاح في العاصمة، يليه مباراة بين منتخبي روسيا والسعودية.

ولن يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أو اللجنة المنظمة للبطولة على الفور على طلب للتعليق على تصريحات بليتنيوفا.

 

#الروسيات #كأس العالم

أخبار ذات صلة

توقعات مثيرة لـِ‘عبد اللطيف‘: انتصار لحزب الله على اسرائيل واعدامات في مصر تهز العالم و مجزرة في العالم العربي

نهاية العالم قريبة

نهاية العالم قريبة جدا حسب نظرية روسية

فيديو..لحظات مقتل اكثر مشجعة مثيرة فى كأس العالم 2014

صور: حسناء روسية تلتقط أخطر صور "سيلفي" في العالم

رمي مذيعة بكأس ماء

فيديو.. راقصة ترمي مذيعة بكأس ماء على الهواء!

طفلة روسية

طفلة روسية تحيّر الأطباء

الأكثر قراءة اليوم

جدول توزيع الكهرباء في غزة خلال عيد الفطر

هارتس : يجب على "إسرائيل" الإصغاء لما يقوله السنوار

غرينبلانت يصل الدوحة قريبا لمناقشة خطة غزة التي تستبعد اي دور مصري

"داعش" يظهر علناً في إدلب ويبدأ بقطع رؤوس من "النصرة"

نصف مليارد دولار من قطر للاردن و10 الاف فرصة عمل

هكذا اعتنق "ديفيد" الإسلام وأصبح اسمه داوود عبد الله (شاهد)

أردوغان يحقق حلما راود الأتراك منذ عهد الدولة العثمانية

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

استشهاد شاب متأثرا بإصابته بقنبلة غاز الجمعة الفائتة في مسيرة العودة

تنسيق امني

رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: نعيش بالفترة الأكثر أمانا بالتاريخ

الامم المتحدة - ارشيف

الجمعية العامة تصوت لصالح مشروع قرار لتوفير الحماية لشعبنا بأغلبية 120 دولة

شاهد ..الامن الفلسطيني يمنع تظاهرات مطالبة برفع العقوبات عن غزة في رام الله ونابلس

ترامب ونتنياهو

مسؤول أميركي: إنها خطّة ترامب للسلام وليست خطّة نتنياهو وستتضمّن أجزاءً لن تعجب طرفيّ المفاوضات

الاتصالات الفلسطينية