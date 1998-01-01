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ألمانيا تصادق على صفقة طائرات مسيرة إسرائيلية بمليار يورو

الخميس 14 يونيو 2018 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تصادق على صفقة طائرات مسيرة إسرائيلية بمليار يورو



القدس المحتلة / سما /

رحّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، بقرار الحكومة والبرلمان الألمانيين المصادقة على صفقة استئجار طائرات مسيرة إسرائيلية ضخمة، وصفت بأنها قادرة على حمل أسلحة دقيقة، بقيمة مليار يورو.

وتأتي هذه المصادقة بعد أن رفضها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) العام الماضي، وذلك بسبب معارضته لاستخدام طائرات مسيرة مسلحة. وفي حينه انتقدت وزيرة الدفاع وقائد سلاح الجو الألمانيان القرار بوقف صفقة الطائرات وهي من طراز "هارون TP"، بداعي أنها ضرورية لحماية القوات الألمانية.

وفي إطار الاتفاق الائتلافي الألماني الجديد، والذي تم التوقيع عليه في شباط/ فبراير الماضي تم الاتفاق على الدفع باتجاه المصادقة على الصفقة.

وكان نتنياهو قد تحدث عن الصفقة مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في لقائهما الأسبوع الماضي.

واعتبر نتنياهو الصفقة "مساعدة ضخمة للصناعات الأمنية الإسرائيلية وللاقتصاد الإسرائيلي". وبعد أن شكر ميركل، اعتبر الصفقة الضخمة "تعبيرا عن الشراكة الإستراتيجية بين ألمانيا وإسرائيل، وشهادة لإمكانات الصناعة الإسرائيلية في مساعدة دول مثل ألمانيا".

وعلم أن الصفقة تشمل عقدين منفردين: الأول مع شركة "إيرباص" التي تدير شؤون الطائرات المسيرة؛ والثاني مع الحكومة الإسرائيلية. كما تبين أن الصفقة مؤقتة إلى حين استكمال تطوير الطائرات المسيرة الأوروبية في العام 2025، بحسب موقع "واللا".

وتتضمن الصفقة، بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، استئجار 5 طائرات مسيرة عملانية، واستخدام اثنتين أخريين لأغراض التدريب، وتكون مدة الصفقة 9 سنوات. كما تشمل أن تقوم إسرائيل بتأهيل نحو مائة جندي من القوات البرية الألمانية في قاعدة سلاح الجو "تل نوف".


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