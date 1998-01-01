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جيش الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

الخميس 14 يونيو 2018 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة



رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 9 مواطنين من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقال ناطق باسم جيش الاحتلال، إن من بين المعتقلين شابان من قرية دير ابزيع غرب رام الله، يتهمهما الجيش بتحطيم نصب المستوطن داني غونين، الذي قتل في التاسع عشر من حزيران 2015 قرب مستوطنة دولف المقامة على أراضي قرية الجانية.

ومن بين المعتقلين أيضا، صحفي كندي اعتقله الجيش من منطقة "المنطرة" في قرية كفر قليل جنوب مدينة نابلس.

وفي مدينة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم، ثلاثة شبان بحجة إطلاقهم النار من مسدس نحو سيارة اسرائيلية في شارع بار ايلان غربي المدينة.

كما اعتقلت الشاب روحي الكلغاصي من القدس، والشبل أمير جابر من الحارة الوسطى بسلوان. والشاب عمر الزغير من البلدة القديمة بعد مغادرته المسجد الاقصى المبارك.

وفي قرية سنيريا بمحافظة قلقيلية، اعتقلت شرطة الاحتلال ترافقها وحدات خاصة من الجيش وحرس الحدود، الشاب صهيب مشهور عمر (٣٢ عاما) بحجة العثور على بندقية وذخيرة في منزله.

وقال الناطق بلسان شرطة الاحتلال، انه خلال عمليات التفتيش عثر على غزال في البيت وتمت مصادرته بالتنسيق مع سلطة البيئة.


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