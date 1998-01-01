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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل

الخميس 14 يونيو 2018 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بقليل



رام الله - سما -

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى  شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام حارا إلى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام  بحدود 8 درجات مئوية، والرياح غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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