جيش الاحتلال يؤكد شن هجمات ضد مطلقي الطائرات الورقية في غزة الاربعاء

غزة / سما /

أكد جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء الأربعاء، أنه شن هجمات تحذيرية ضد مطلقي الطائرات الورقية الحارقة في قطاع غزة .

ووفق موقع 0404 العبري فإن الجيش قال إنه شن ثلاثة هجمات تحذيرية متفرقة في قطاع غزة ضد مجموعات كانت تعد طائرات ورقية وبالونات حارقة في القطاع.

فيما قال موقع القناة السابعة العبرية إن الجيش أحبط محاولة لاطلاق طائرة ورقية حارقة من وسط قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة باطلاق صاروخ تحذيري من طائرة استطلاع.

وكان شهود عيان قالوا بأن طائرة استطلاع اسرائيلية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل اتجاه مجموعة فلسطينية كان تعمل على اعداد طائرات ورقية في منطقة الوادي شرق البريج على حدود وسط قطاع غزة.