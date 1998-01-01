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فتح بنابلس تخرج ضد "صفقة القرن" ويطالبون بانهاء الانقسام

الأربعاء 13 يونيو 2018 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح بنابلس تخرج ضد "صفقة القرن" ويطالبون بانهاء الانقسام



نابلس / سما /

 استبقت حركة فتح الموعد الذي دعا إليه ناشطون للتظاهر على دوار نابلس والمئات من فتح ومنعوا تظاهر الناشطين بعد وصولهم إلى دوار الشهداء بوسط مدينة نابلس.وقال شهود عيان في نابلس أن مناصري فتح علقوا صور الرئيس محمود عباس والشهيد ياسر عرفات والشهيد سميح المدهون ورفعوا الاعلام الفلسطينية والرايات الفتحاوية وأدوا صلاة العشاء والتراويح على دوار الشهداء.

وقال جهاد رمضان امين سر حركة فتح بنابلس "أن رسالتنا اليوم هي واضحة خرجنا لنقول لا لصفقة القرن وسنفشلها "وأكد رمضان أن فتح لن تسمح بتمرير المخططات التصفوية تحت شعارات ومسميات مختلفة "نحن نقول لحركة حماس عليها أن تعترف بحكومة الوحدة وتقوم بتمكينها لممارسة أعمالها فورا والاتفاق على موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".


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