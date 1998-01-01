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الأمم المتحدة تصوت على مشروع توفير الحماية للفلسطينيين في غزة

الأربعاء 13 يونيو 2018 11:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تصوت على مشروع توفير الحماية للفلسطينيين في غزة



نيويورك ـ وكالات -

عقدت الجمعة العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً؛ لبحث الوضع في قطاع غزة، والتصويت على مشروع قرار لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.وقدم مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة نيابة عن الدول العربية، مشروع قرار ينص على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، أمام الجمعية العامة للتصويت على القرار بعد فشل مجلس الأمن على اتخاذ قرار بالموضوع بسبب الفيتو الأميركي عليه.

ويدعو النص إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين، بعد استشهاد أكثر من 130 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ 30 آذار الماضي على طول السياج الحدودي لقطاع غزة.


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