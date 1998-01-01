الامن الفلسطيني يمنع تظاهرات مطالبة برفع العقوبات عن غزة في رام الله ونابلس

رام الله /سما/

أطلقت أجهزة الأمن الفلسطينية عشرات القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع على حشود من المواطنين في دوار المنارة، مساء اليوم، الأربعاء، في رام الله، خرجت للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزّة، ومنع مظاهرة أخرى في مدينة نابلس.

وقال شهود عيان إن عناصر أمن بلباس مدنيّ قاموا باعتقال 10 متظاهرين في رام الله، وأصابوا 4 فتيات برضوض اثناء التظاهرة .

وقال ناشطون وشهود عيان إن الأجهزة الأمنيّة في رام الله صادرت كاميرات عددٍ من المتظاهرين ومنعتهم من التصوير في المسيرات، بعدما صادر أجهزة هواتف من متظاهرين آخرين.

ورغم منع المظاهرة إلّا أن المتظاهرين تمكّنوا من التجمّع، وندّدوا بالعقوبات المفروضة على القطاع وبمنع الأجهزة الأمنيّة لها.

وكان الرّئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أصدر بيانا، في وقتٍ سابق، اليوم، الأربعاء، يمنع تنظيم مسيرات احتجاجية مع استمرار دعوات ناشطين للتظاهر للمطالبة بإلغاء العقوبات.

وقال بيان بثّته الوكالة الرسمية "احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".

وأضاف البيان أنه "حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".