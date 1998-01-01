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وزارة الداخلية بغزة تفرج عن 70 نزيلاً بتمويل سعودي الأربعاء

الأربعاء 13 يونيو 2018 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الداخلية بغزة تفرج عن 70 نزيلاً بتمويل سعودي الأربعاء



غزة / سما /

أفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة يوم الأربعاء، عن 70 نزيلاً من الغارمين، وذلك خلال حفل نظمته المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بمقرها في "أنصار" غرب غزة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع "فكاك الغارمين" العاجزين عن سداد ديونهم، حيث تم بتمويل من أهل الخير في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وتنفيذ جمعية طريق الحياة التركية.

وقال نائب مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل العقيد إياد سلمان: "اليوم تُفرج وزارة الداخلية والأمن الوطني عن 70 نزيلًا من الغارمين قُبيل حلول عيد الفطر السعيد".

ووجه سلمان خلال كلمته في حفل الإفراج، شكره وتقديره لكل من ساهم في الإفراج عن هؤلاء الغارمين الذين دفعتهم ظروف الحياة الصعبة بسبب الحصار للاستدانة وعدم قدرتهم على إعطاء الحقوق لإصحابها.

وأوضح سلمان أن مراكز الإصلاح والتأهيل على استعداد للتعاون مع أي جهة تسعى إلى مد يد العون لهؤلاء السجناء والموقوفين، داعيًا كل الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية لبذل كل ما بوسعها للتخفيف من آثار الحصار الجائر على شعبنا والذي كان سبباً رئيسياً في وجود هؤلاء الغارمين خلف القضبان.

من جانبها، قالت مديرة جمعية طريق الحياة بغزة أ. ولاء أبو مصبح:" إن جميعه طريق الحياة معهم اليوم لتنفيذ مشروع فكاك الغارمين والذي يستفيد منه عشرات الأسر الفقيرة والتي حُرمت من المعيل جرّاء تراكم الديون عليهم".

وأشارت إلى أن مشروع فكاك الغارمين يهدف إلى إدخال الفرح إلى بيوت الفقراء مع حلول عيد الفطر السعيد، منوهًة إلى أن 70 نزيلًا سيتم فكاكهم من دينهم وسيقضون عيدهم بين أهلهم وأسرهم.

ولفتت أبو مصبح إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقة، الأمر الذي دفع بعض الأسر للاستدانة من أجل توفير مستلزمات الحياة.

وأوضحت أن الفقر المدقع حال دون دفعهم للالتزامات المالية التي عليهم، مردفةً:" فكانت مراكز الإصلاح والتأهيل مكانهم للأسف".

وفي ختام كلمتها، شكرت أبو مصبح أهل الخير في جدة السعودية على جهودهم في دعمهم لإخوانهم في فلسطين، موجهةً شكرها الجزيل لمراكز الإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية التي سهلت تنفيذ مشروع فكاك الغارمين وتزويدهم بما يلزم من معلومات وبيانات.

#وزارة الداخلية #غزة #غارمين

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