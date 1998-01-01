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عريقات يطلع المبعوث الأوروبي لعملية السلام على آخر المستجدات

الأربعاء 13 يونيو 2018 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، المبعوث الاوروبي لعملية السلام فرناندو جنتلني، على آخر المستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وثمن عريقات عاليا، خلال لقاء عقد بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، موقف دول الاتحاد الاوروبي الرافض لقرار الرئيس الأميركي ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها، مؤكدا تقدير فلسطين العالي لتمسك دول الاتحاد الاوروبي بمبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، لافتا إلى أن هذا هو الموقف الذى عبرت عنه بكل ثقة واقتدار وجدارة المفوضة السامية للعلاقات الأمنية والخارجية للاتحاد الاوروبي فدريكا موغيرني.

ودعا عريقات دول الاتحاد الاوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الربع من حزيران 1967، والى فرض مقاطعة شاملة وكاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2434، لعام 2016، وقدم شكره ايضا للمساعدات التي تقدمها دول الاتحاد الاوروبي للشعب الفلسطيني في كافة المجالات، داعيا الى تقديم كل ما تحتاجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "Unrwa" لاستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين .

#صائب عريقات

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