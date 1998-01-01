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هكذا اعتنق "ديفيد" الإسلام وأصبح اسمه داوود عبد الله (شاهد)

الأربعاء 13 يونيو 2018 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا اعتنق "ديفيد" الإسلام وأصبح اسمه داوود عبد الله (شاهد)



برلين / وكالات /

نشر التلفزيون الألماني قصة "ديفيد" المسيحي، الذي اعتنق الإسلام في شبابه متأثرا بأحد الدعاة المسلمين، وأطلق على نفسه اسم داوود عبد الله.


ونشأ داوود الذي كان يسكن جزيرة نائية في البحر الكاريبي في كنف عائلة مسيحية، واعتنق الإسلام في مقتبل العمر عندما وصل فكر الجماعات المسلمة في شمال أمريكا إلى جزيرته الصغيرة.


ويقول داوود عن قصة إسلامه: "تأثرت بتسجيلات للداعية الأمريكي المسلم مالكوم إكس، الذي كان ينادي بالعدالة الاجتماعية ونبذ العنصرية، وهذا ما أثار فضولي لمعرفة الإسلام والبحث فيه، خاصة أنني كنت أعاني من فراغ روحي، ولدي العديد من الأسئلة لمشاكلنا ووجدت إجابتها في الإسلام".

ويشغل داوود عبد الله (50 عاما) اليوم رئيس مرصد الشرق الأوسط في لندن، وله محطات عديدة في العالم العربي تعرف خلالها على اللغة العربية والثقافة الإسلامية. 

#ديفيد #الإسلام #داوود عبد الله

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