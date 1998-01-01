رئيس الشاباك: منعنا 250 هجومًا فلسطينيًا منذ بداية العام

القدس المحتلة / سما /

أحبط جهاز الشاباك الإسرائيلي نحو 250 هجومًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، وفق ما قاله نداف أرغمان رئيس الجهاز، اليوم الأربعاء.

وأوضح أرغمان خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة "الإرهاب" المنعقد في إسرائيل، أن العمليات التي تم إحباطها كانت جادة وذات أهداف، وشملت عمليات تفجيرية وخطف إسرائيليين وإطلاق نار.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن تواجه تحديات أمنية مختلفة، لافتًا إلى أنّ ما أسماه "التحريض" عبر منصات مواقع التواصل هو السبب وراء "الهجمات الفردية".

وقال إن جهاز الشاباك استطاع التكيّف مع هذا التهديد والعمل بوسائل تكنولوجية واستخبارية لتحديد مواقع الخطر الناجمة عن ذلك.