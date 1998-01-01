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ريم الهاشمي: خطة شاملة وضعها التحالف العربي لتقديم مساعدات عاجلة إلى الحديدة

الأربعاء 13 يونيو 2018 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريم الهاشمي: خطة شاملة وضعها التحالف العربي لتقديم مساعدات عاجلة إلى الحديدة



أبوظبي في 13 يونيو / وام /

 كشفت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي عن خطة شاملة وواسعة النطاق وضعها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن للتسليم السريع للمساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها.

وقالت معاليها - في بيان اليوم - إن المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الأساسية قد تم تخزينها وتجهيزها للتدخل الفوري .. مضيفة " لدينا سفن وطائرات وشاحنات مزودة بإمدادات غذائية وأدوية لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني ".

وأشارت إلى أن ميناء الحديدة لايزال مفتوحا للشحن وإذا حاول الحوثيون إحداث المزيد من الضرر وتدمير أي مرفأ أو بنية تحتية لوجيستية فإننا وضعنا خطط طوارئ لنقل المساعدات إلى الحديدة وخارجها " .

وقالت معالي الهاشمي " إضافة إلى الـ 14 مليار دولار التي خصصها التحالف لتقديم المساعدات إلى اليمن.. فإننا نواصل العمل مع العديد من منظمات الإغاثة لضمان زيادة سعة ميناء الحديدة وحجم المساعدات التي تصل إليه بمجرد تحريره ".

وأضافت " إن التحالف العربي نجح في تنفيذ عمليات مماثلة واسعة النطاق عندما قام بتحرير كل من عدن والمكلا والمخا مما أدى إلى تحسين الحياة المعيشية للشعب اليمني والذي بدوره أصبح أفضل حالا مما كان عليه بعد تحريره من سيطرة الحوثيين وتنظيم القاعدة ".

#الهاشمي #الحديدة #الامارات #اليمن #التحالف

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