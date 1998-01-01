نصف مليارد دولار من قطر للاردن و10 الاف فرصة عمل

عمان - سما -

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

في سياق متصل، أعلنت قطر، اليوم، تقديم دعم للأردن بقيمة 500 مليون دولار.

وأعلن مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرمحي في تغريدة على "تويتر" أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر بتوفير 10 آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أكد الرمحي أن دولة قطر قررت أيضا "استثمار 500 مليون دولار أمريكي في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن، الأمر الذي من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني"، بحسب ما جاء في تغريدة المسؤول القطري.

ويأتي الاعلان عن هذا الدعم القطري المفاجئ على الرغم من أن الأردنخفض تمثيله الدبلوماسي مع الدوحة العام الماضي وأغلق مكاتب قناة الجزيرة القطرية، وذلك بالتزامن مع اجراءات الحصار التي فرضتها أربع دول عربية ضد قطر في حزيران/ يونيو من العام الماضي.