  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: معدل وفيات الرضع تراجع في كل العالم ما عدا غزة

الأربعاء 13 يونيو 2018 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: معدل وفيات الرضع تراجع في كل العالم ما عدا غزة



القدس المحتلة/سما/

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فى دراسة جديدة أجرتها حول معدلات وفيات الأطفال الرضع فى قطاع غزة ووزعتها على الصحفيين فى جنيف أن هذا المعدل والذى يتناقص فى معظم أنحاء العالم لم يتراجع خلال العقد الأخير كله فى قطاع غزة.

وقال الدكتور اكيهيرو سيتا مدير إدارة الصحة فى اونروا - فى تصريح اليوم الأربعاء، " أن هذه المعلومات حول معدل انخفاض وفيات الرضع منذ 2006 فى غزة هى إشارة تحذيرية استثنائية، واتجاه ينذر بالخطر على الوضع العام، ليس فقط لصحة الرضع ولكن أيضا لكل اللاجئين الفلسطينيين فى غزة.

وأضاف سيتا " أن هذا المعدل هو أيضا إشارة تحذيرية على الوضع الاجتماعى والاقتصادى العام فى غزة، حيث يمثل اللاجئين الفلسطينيين أكثر من 70 % من مجموع سكان غزة فى الوقت الذى تعتبر وفيات الأطفال مقياسا لصحة السكان بأكملهم".

وأوضح أن الدراسة الجديدة وجدت أن معدل وفيات الرضع بين اللاجئين الفلسطينيين فى غزة كان 22.7 لكل 1000 مولود حي، وهو معدل يقع ضمن النطاق نفسه من المعدل المعلن سابقا البالغ 22.4 لكل 1000 مولود حى فى عام 2015 و 20.2 لكل 1000 مولود حى من الدراسة التى أجريت فى عام 2006.

وأشار مدير إدارة الصحة فى أونروا إلى أن هذه النتيجة تحتاج إلى الاهتمام، لأن الهدف النهائى هو الحفاظ على انخفاض مستمر فى وفيات الرضع ووقف وفيات الرضع التى يمكن تجنبها، منوها بأن غزة لم تتمكن من تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية لخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين، مؤكدا أنه ينبغى بذل الجهود لتحقيق الهدف الجديد المستهدف للتنمية المستدامة المتمثل فى معدل وفيات للأطفال حديثى الولادة يقل عن 12 لكل 1000 مولود حى بحلول عام 2030.

وأكد أن الوضع الاجتماعى الاقتصادى فى غزة قد تدهور بشكل كبير فى العقد الماضى بعد فرض الحصار والنزاعات اللاحقة كما أثر الحصار كذلك على قطاع الصحة فى غزة، حيث لا تزال المستشفيات تفتقر إلى البنية التحتية المادية الكافية والأدوية والإمدادات الطبية ومواد الوقاية من العدوى، وأن عدم استقرار إمدادات الطاقة لقطاع غزة كان لها تأثير على جودة الرعاية الطبية فى القطاع.

اختتم سيتا تصريحاته بالقول " أن الدراسة تؤكد وجود زيادة فى الطلب على الخدمات نتيجة لنمو عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين وضعفهم والفقر المتزايد لديهم، حيث يتم تمويلها بشكل كامل تقريبا من خلال المساهمات الطوعية"، داعيا جميع الدول الأعضاء على العمل بشكل جماعى لبذل كل الجهود الممكنة من أجل تمويل ميزانية البرنامج بالكامل.

#الاونروا #غزة #اطفال رضع

أخبار ذات صلة

طالع النتيجة.. صيدم : معدل النجاح في الثانوية العامة للعام الحالي في فلسطين 67 %

القدوة- ارشيف

القدوة يكشف سبب الإستقالة من مركزية فتح ويؤكد: ليس تكتيكياً ولا تراجع عنه

حسين الشيخ

الشيخ: الإجراءات المتخذة في غزة تهدف إلى فرض حصار على الإنقسام ولا تراجع عنها

الاحمد

الاحمد : تراجع وتيرة الضغوط على عباس للقبول بصفقة القرن

﻿تقرير للمقاومة الفلسطينية يظهر تراجع أعداد عملاء إسرائيل في 2016

اسماعيل هنية

هنية: لن يكون هناك مبرر لبقاء اللجنة الادارية حال تراجع السلطة عن اجراءاتها ضد غزة

الأكثر قراءة اليوم

ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم"!

طالع .. كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري

يافا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل شقيقتيه... "ذبحهما بسكين مُسننة حتى الموت"

موقع إسرائيلي : بعد لقاء ترامب وكيم .. هل جاء دور صفقة القرن؟

الأخبار الرئيسية

غرينبلانت - ارشيف

"ميدل ايست افيرز" : غرينبلانت يصل الدوحة قريبا لمناقشة خطة غزة التي تستبعد اي دور مصري

حماس - اسرائيل

عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حركة حماس

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

مسيرات

السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد

الاتصالات الفلسطينية