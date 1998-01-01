أردوغان يحقق حلما راود الأتراك منذ عهد الدولة العثمانية

اسطنبول / وكالات/

يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا الأربعاء لافتتاح مشروع جديد، قدم في عهد الدولة العثمانية وكان يمثل حلما يراود سكان ولاية ريزة شرقي تركيا منذ 138 عام.

وسيدشن أردوغان نفق أوفيت الذي وضع حجر الأساس له حين كان رئيسا للوزراء في 13 مايو 2012، حيث كان المشروع قد طرح ضمن حزمة مشاريع تنموية منذ عام 1880 حسب سجلات الأرشيف العثماني، قبل إطلاق مشروع طريق سريع لخدمة سكان ولاية ريزة الذين شاركوا في حفره في العهد العثماني.

وظل مشروع نفق أوفيت معلقا على الأجندة التركية لعقود حتى أعاد إحياءه أردوغان في مايو 2012.

ويربط نفق أوفيت ولايتي ريزة وأرضروم، عبر جبل أوفيت بعمق عامودي يبلغ ألفين و640 مترا، وسيكون النفق لدى افتتاحه ثاني أطول نفق يحوي طريقا سريعا في تركيا والرابع من نوعه في العالم.

ويبدأ النفق من عمق ألفين و254 مترا، ويمتد تحت الجبل بطول 14 ألفا و300 متر، لينتهي عند عمق ألفين و260 مترا.

ومن المنتظر أن يختصر النفق الذي تشرف على بنائه شركة ماكيول للبناء (Makyol) المسافة بين ريزة وأرضروم بواقع 4.4 كليومتر، ويسهل عبور المسافة حتى مع هطول الثلوج التي تغلق الطرق، على أن تصل كلفته إلى 412 مليون ليرة تركية أي ما يعادل 91 مليون دولار.