  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ريهانا تحطم قلب حبيبها الملياردير السعودي

الأربعاء 13 يونيو 2018 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريهانا تحطم قلب حبيبها الملياردير السعودي



وكالات / سما /

أعلنت المغنية الأمريكية ريهانا انفصالها عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل، بعد علاقة استمرت لنحو عام.

وذكرت مصادر مقربة من ريهانا، أنها أنهت علاقتها بحبيبها لأنها "سئمت منه".

وقالت مجلة "هاربر بازار" نقلا عن موقع "ميديا تيك آوت نيوز": "حطمت قلبه، فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماما كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال".

وحسن جميل، هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل، التي تمتلكها عائلته، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، ولديها حقوق التوزيع الحصري لسيارات "تويوتا" اليابانية في المملكة العربية السعودية وسبع دول أخرى.

وتقدر قيمة ثروة عائلة حسن جميل بـ 1.5 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

وليست ريهانا أول من يواعدها حسن جميل من المشاهير، إذ كان مرتبطا في السابق بعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل.



5b151651d4375024358b456d (1)


أخبار ذات صلة

ريهانا تكشف عن سر حبها لصديقها الملياردير السعودي

﻿ريهانا تنفصل عن صديقها الملياردير السعودي حسن جميل

ريهانا وصديقها السعودي

والد المغنية العالمية ريهانا يعترض على حبيبها السعودي الجديد والسبب ؟!

الكشف عن السبب الحقيقي لانفصال "ريهانا" عن حبيبها السعودي!

ريهانا تحذف حبيبها العربي من صورة مع أصدقائه

بالصور: ريهانا بلوكٍ غريب في شوارع نيويورك

الأكثر قراءة اليوم

ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم"!

طالع .. كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري

يافا: تمديد اعتقال المشتبه بقتل شقيقتيه... "ذبحهما بسكين مُسننة حتى الموت"

موقع إسرائيلي : بعد لقاء ترامب وكيم .. هل جاء دور صفقة القرن؟

الأخبار الرئيسية

غرينبلانت - ارشيف

"ميدل ايست افيرز" : غرينبلانت يصل الدوحة قريبا لمناقشة خطة غزة التي تستبعد اي دور مصري

حماس - اسرائيل

عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حركة حماس

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

مسيرات

السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد

الاتصالات الفلسطينية