طهران تكشف عن احتياطياتها النقدية

طهران /وكالات /

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، إن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد تجاوز في الوقت الراهن مستوى الـ100 مليار دولار.

وأضاف المتحدث خلال حديثه مع التلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، أن البنك وصندوق النقد الدوليين، يتوقعان نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4% خلال العام الجاري والقادم، مشيرا إلى أن ذلك يفوق معدل النمو في المنطقة.

وطمأن المتحدث الإيرانيين بشأن الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، وقال إن أوضاع الميزانية في الشهرين الماضيين من السنة المالية الجارية، التي بدأت في 21 مارس الماضي، ليست سيئة في ظل ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية بنحو 10 دولارات عن السعر المتوقع، والذي كان عند 55 دولارا للبرميل.

المصدر: "فارس"