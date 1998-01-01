  1. الرئيسية
  2. مقالات

الطائرات الورقية سلاح الفلسطينيين.. في مواجهة القبة الحديدية..غسان مصطفى الشامي

الأربعاء 13 يونيو 2018 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



يبدع الفلسطينيون دوما في مقارعة الاحتلال الصهيوني وابتكار أساليب جديدة تزعج الكيان وتضج أركانه، وهذا الشعب يواجهه دولة عسكرية حديثة بما تمتلكه من ترسانة وسلاح نووي فتاك؛ إلا أن هذه الدولة كيان ضعيف وهش أمام صمود وبسالة أبناء شعبنا الفلسطيني، حيث أصبح الاحتلال وما يتملكه من قوة عاجز عن مواجهة الطائرات الورقية التي يرسلها الصبية على أرضنا المحتلة خلال مسيرات العودة السلمية ..

اهتمت وسائل الإعلام في الكيان بسلاح الطائرات الورقية وكيفية استخدامه من قبل الفلسطينيين وهذا السلاح أصبح فتاك حيث تسببت الطائرات الورقية باشتغال المئات من الدونمات الزراعية في المستوطنات وأصبحت هذه الحرائق الشغل الشاغل للكيان في كيفية مواجهة هذا الأسلوب الإبداعي في المقاومة، ومنذ بدء مسيرات النكبة في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي وتعرضت الكثير من ( الكيبوتسات ) الزراعية للحرق وقد كبدت الصهاينة الخسائر والأضرار الكثيرة وبملايين الشواكل .

لقد أصحبت الطائرات الورقية  من الألعاب المفضلة لدى الأطفال في مخيمات العودة لتصبح هذه الألعاب القابلة للاشتعال مصدر إزعاج وألوان شؤم على المحتلين الصهاينة، وحتى القبة الحديدية لا تستطيع إسقاط الطائرات الورقية وليس من المعقول تشغيل القبة الحديدية لإسقاط طائرة ورقية لا تكلف شيئا في الحسابات المالية.

وتحدثت صحيفة ( يديعوت احرونوت ) الصهيونية، أن الأطفال الفلسطينيين مستمرين بإطلاق الطائرات الورقية المحملة بعلب معدنية مشتعلة، ما تسبب بإحراق حقل إلى الشرق من مدينة غزة الثلاثاء الماضي، فيما طالب جيش الاحتلال المزارعين الصهاينة في ( الكيوبتسات ) الزراعية بضرورة توخي أعلى درجات الحيطة والحذر والانتباه لأي طائرة ورقية في الأجواء والإبلاغ عنها في أسرع وقت ممكن وقبل أن تنتشر نيرانها في مساحات واسعة مع الأراضي، حيث ذكرت القناة الإسرائيلية السابعة: "إن جيش الاحتلال فتح النار صوب طائرة ورقية عند حدود قطاع غزة، والتي ضربت الأشجار والمزروعات في غلاف غزة وتسببت في نشوب حرائق".

وقد أعدت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا مفصلا عن طائرات غزة الورقية تحدثت فيه أن "هناك سلاحا جديدا يستعمله الفلسطينيون في غزة منذ عدة أيام، يتمثل في إرسال طائرات ورقية موصولة بزجاجات حارقة إلى الجانب الإسرائيلي"، وأكدت الصحيفة العبرية أن قوات الاحتلال وطواقم الإنقاذ تنتشر على طول الخط العازل، استعدادا لتحديد ومعالجة جميع حوادث حرق الأحراش، كما طلب الاحتلال من  الجمهور الإسرائيلي  بضرورة توخي الحيطة والحذر وإبلاغ مركز الطوارئ عن أي حريق غير اعتيادي في المنطقة.

وقبل أيام توجهت قيادة جيش الاحتلال الصهيوني  بمناشدات  عاجلة للصناعات الجوية العسكرية (الإسرائيلية) ولهواة تطيير الطائرات الصغيرة بأجهزة التحكم عن بعد لإيجاد حل يمكن من خلاله التغلب وهزيمة ظاهرة الأطباق الورقية الحارقة المنطلقة من قطاع غزة، وقد ذكر موقع ( مفزاك ) العبري ان الجيش الصهيوني وجه دعوة  لكل من هو معني بالأمر للحضور لاجتماع أمني عسكري خاص في ( هرتسليا)  ليعرض حلولا ويطرح أفكارا يمكن من خلالها إيجاد حل لظاهرة الأطباق الورقية التي تطلق من قطاع غزة.

الفلسطينيون يبدعون في مواجهة ومقارعة المحتلين، وهم يدافعون بكل الوسائل الشعبية والسلمية المتاحة من أجل أرضه ووطنه السليب، وسط مواصلة الكيان جرائمه ضاربا عرض الحائط كافة المعاهدات والمواثيق الأممية، وإن هذه الدماء الطاهرة التي روت أرضنا المباركة لن تذهب هدرا بل ستتواصل قوافل الشهداء وستسمر معركتنا ومقارعتنا للاحتلال  حتى تحرير أرضنا من دنس الغاصبين ..

أصحبت الطائرات الورقية مسيرات العودة تشكل أرقا دائما ومتواصل لجيش الاحتلال حيث أصبحت جبهات الحدود مع القطاع مشتعلة دوما وتطلب المزيد من الجهود من أجل ضبط هذه الحدود والسيطرة عليها ومنع انفجار الضغط الجماهيري على المستوطنات المحاذية؛ حيث مثل استخدام سلاح الطائرات أو الأطباق الورقية رعبا حقيقا للكيان في ظل الفشل الذريع في مواجهة هذه الأطباق ومنع استمرار اشتعال الحرائق في مزارع المستوطنين.


أخبار ذات صلة

تحت القبة شيخ أو صاروخ: قبة الضريح في مواجهة القبة الحديدية .. براء الخطيب

تحت القبة شيخ أو صاروخ: قبة الضريح في مواجهة القبة الحديدية .. براء الخطيب

اليونسكو العدو الأممي في وجه إسرائيل.. غسان الشامي

سلاح المقاومة ليس خطاً أحمر...غسان زقطان

لا حرمة لمن لا سلاح عنده ...د. مصطفى يوسف اللداوي

سلاح المقاومة لا يفل ولا يصدأ ...د. مصطفى يوسف اللداوي

المقاومة سلاح والبطولة موقف ...د. مصطفى يوسف اللداوي

المقاومة سلاح والبطولة موقف ...د. مصطفى يوسف اللداوي

الأكثر قراءة اليوم

ملدنوف " يدلي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع موقع واللا العبري

طبيب المنتخب المصري يعلن أنباء سيئة بشأن محمد صلاح

لهذه الاسباب.. انزعاج إسرائيلي من جولة الأمير وليام للمنطقة

اللوح : تفاهمات مصرية - فلسطينية لاستئناف جهود المصالحة المتعثّرة

الحوثيون في اليمن يهددون بتنفيذ الخيار الأخير الأكثر إرعاباً للعالم

ملكة جمال العراق من إسرائيل: "شالوم"!

طالع .. كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري

الأخبار الرئيسية

غرينبلانت - ارشيف

"ميدل ايست افيرز" : غرينبلانت يصل الدوحة قريبا لمناقشة خطة غزة التي تستبعد اي دور مصري

حماس - اسرائيل

عضو كنيست يؤيد إجراء حوار مع حركة حماس

منظمة التحرير

﻿مصادر: منظمة التحرير تطلب من مصر قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

أبو مرزوق

أبو مرزوق : استمرار العقوبات على غزة قد يؤسس للإنفصال والوضع لا يحتمل الفراغ

مسيرات

السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد

الاتصالات الفلسطينية